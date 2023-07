Verstappen geraakt door overlijden Van 't Hoff en opteert voor veiligheidsveranderingen

Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 20:16

Het verdrietige nieuws rondom het overlijden van de achttienjarige Dilano van 't Hoff is ook als een deken van treurnis over de Formule 1-paddock gevallen. Ook Max Verstappen is geraakt door het nieuws en de Nederlander wil dat de motorsport lessen trekt uit de tragische dood van zijn landgenoot.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur zaterdag in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash. De televisie-uitzending liet geen beelden zien van de harde klapper en het leek meteen foute boel. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Allereerst werd de Lamborghini Super Trofeo-race van later die dag uitgesteld, terwijl later de McLaren Trophy-race op Spa ook werd afgelast. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws via een statement van de FRECA naar buiten: Van 't Hoff is op achttienjarige leeftijd overleden.

Medeleven van Verstappen

Ook Verstappen kreeg vlak na de Sprint Shootout te horen over het tragische nieuws uit België en de Nederlander reageert na afloop van de sprintrace in Oostenrijk voor de camera van Viaplay duidelijk aangeslagen op het noodlottige moment. "Ik had er natuurlijk niet meteen van gehoord. Het was na de Shootout. Ik zat bij de engineers en ineens zag ik het bericht net voor de Formule 2-race wat van Spa af kwam. Het is natuurlijk enorm triest. Mijn medeleven aan de hele familie en ook het team van MP [Motorsport]. Die zijn natuurlijk ook allemaal in shock over wat daar is gebeurd", deelt Verstappen zijn condoleances aan alle betrokken.

Verbeteringen aan de veiligheid

De Formule 1-wereldkampioen en dus kopstuk van de motorsport opteert daarna meteen voor veranderingen en kraakt een kritische noot. "We moeten nu echt gaan kijken wat we kunnen verbeteren. Ik heb een paar beelden van die race gezien. Het was heel nat. Het was denk ik totaal niet nodig om die race te herstarten. Je weet gewoon, bij een herstart met zoveel water en spray, dat je gewoon niks ziet. Mensen in het achterveld die niks te verliezen hebben, die gaan natuurlijk vol gas. Dan krijg je dat soort ongelukken, wat natuurlijk niet moet gebeuren." Tijd om over verbeteringen qua veiligheid na te denken dus. We moeten een oplossing vinden. We moeten kijken hoe we die spray kunnen verbeteren. De veiligheid van de auto moet altijd naar gekeken worden, maar op dit moment is het natuurlijk enorm triest", besluit de 25-jarige coureur.