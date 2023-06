Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 12:19

Max Verstappen heeft natuurlijk een hoop aan vader Jos Verstappen gehad in zijn carrière en de tegenwoordige rallycoureur speelde een uiterst belangrijke rol. Ook in 2023 betekent de vader van Verstappen nog veel voor de Nederlander, al is de rol binnen de paddock wel een stuk kleiner. Verstappen vertelt op Vaderdag over hun bijzondere relatie.

De Grand Prix van Canada werd zondagavond een prooi voor een soevereine Verstappen. De Nederlander vertrok van pole position, hield Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer in zijn spiegel te kijken. Het werd alweer de zesde overwinning van het seizoen voor de man die dit jaar als grote titelfavoriet geldt, terwijl het alweer de achtste Red Bull-zege in evenveel races was. Met de overwinning komt het totale moyenne van de renstal op de magische honderd overwinningen, terwijl Verstappen met zijn 41e overwinning Ayrton Senna weet te evenaren.

Enorme rol

Na afloop van die 41e zege wordt op de persconferentie Vaderdag aangekaart en Verstappen vertelt vervolgens over de belangrijke rol van Jos. "Eerlijk gezegd weet ik niet eens waar ik moet beginnen. We hebben zoveel dingen meegemaakt. Na mijn vader zijn eigen loopbaan heeft hij al zijn tijd in mij geïnvesteerd. Het is lastig uit te leggen hoeveel hij aan mij besteed heeft, omdat ik waarschijnlijk niet eens begrijp hoeveel hij daadwerkelijk heeft gedaan. Hij bereidde alles voor. Karts, motoren en met mij naar Italië rijden tussen school in. We kunnen zoveel verhalen samen delen. Daar praten we nog regelmatig over. Het is heel gek."

Oude tijden missen

Verstappen vervolgt: "Ik begrijp waarschijnlijk pas hoeveel hij voor mij gedaan heeft wanneer ik zelf kinderen heb. Dan leer je dit soort relaties begrijpen. Zonder hem zou ik hier niet gezeten hebben. Het was zijn doel om mij beter dan zichzelf te laten worden en daarna proberen richting de Formule 1 te gaan." Dat is inmiddels natuurlijk gelukt en langzaam wordt de rol van Jos steeds minder. "We bellen nog elke dag. Voor de race sprak ik hem nog over de strategie en dat soort dingen. Dat wil hij graag weten, ook al is hij er niet. Het is nu wel wat anders dan in het karten. Soms mis ik die tijden wel dat we samen constant in een busje aan het rondreizen waren. Het is zeer speciaal om die momenten samen te delen. Vandaag was het dus Vaderdag, maar ik hoef voor hem geen cadeautje te kopen. Ik heb dit gedaan, dus ik denk dat hij blij is", besluit de wereldkampioen.