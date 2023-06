Jan Bolscher

Vrijdag 2 juni 2023 12:49

Max Verstappen vermoedt dat Red Bull Racing momenteel de performance heeft om alle 22 races van het huidige Formule 1-seizoen te winnen, al acht de Nederlander het hoogst onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren.

Red Bull Racing heeft met de RB19 met uitstek de te kloppen auto op de baan gezet. De Oostenrijkse formatie heeft afgelopen winter voortgeborduurd op het succesvolle concept van 2022 en zag die beslissingen resulteren in zes overwinningen voor het team na zes races. Mercedes, Aston Martin en Ferrari vormen zodoende de subtop, maar het gat naar de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez is groot. Op de persconferentie in Barcelona krijgt de Limburger de vraag of hij denkt dat Red Bull Racing dit seizoen iedere race kan winnen, en of hij bang is dat de Formule 1 op deze manier te voorspelbaar wordt.

22 overwinningen voor Red Bull

"Hoe het er nu uitziet denk ik dat het mogelijk is, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat het zal gebeuren", klinkt het tegenover de verzamelde pers waaronder GPFans. "Er zijn altijd dingen die misgaan: uitvalbeurten en dat soort dingen. Op dit moment qua snelheid denk ik... Het zal niet op ieder circuit goed uitpakken, of je hebt een keer pech in de kwalificatie en je maakt zelf fouten. Wat betreft de dominantie: dit is iets dat we altijd zien in de Formule 1. Het is niet nieuw. Hoe langer je de reglementen hetzelfde houdt, hoe dichter iedereen bij elkaar komt. Misschien is dat iets waar we naar moeten kijken."

Altijd dominantie geweest

Als George Russell dezelfde vraag voorgelegd krijgt, sluit hij zich aan bij de woorden van de tweevoudig wereldkampioen: "Zoals Max zei hebben ze qua pure snelheid de potentie, maar er kunnen bepaalde dingen gebeuren. Ik mag graag denken dat wij op een gegeven moment kunnen vechten en kunnen profiteren van wat pech. Maar ik ben het eens met wat Max zegt. Er is altijd dominantie in de Formule 1 geweest. Ik weet niet hoe we het voor elkaar kunnen krijgen dat meerdere teams om het kampioenschap vechten. Dat zou het beste zijn voor de sport en voor ons allemaal. Dat zou fantastisch zijn", klinkt het.