Remy Ramjiawan

Woensdag 31 mei 2023 12:28

Veel teams brengen hun eerste echte grote update in Barcelona en dr. Helmut Marko onthult bij OE24 dat ook Red Bull Racing met nieuwe onderdelen zal aankomen in Spanje.

Het Oostenrijkse team heeft met de RB19 voorlopig de snelste auto in handen. Red Bull heeft als kampioen van 2022, maar ook als gevolg van het schenden van de budgetcap, de minste ontwikkelingstijd en dus moet het zorgvuldig omgaan met het brengen van updates. Hoewel de auto van het team op dit moment nog het veld leidt, blijft het team bezig om de bolide te voorzien van nieuwe onderdelen, om de voorsprong te behouden.

Artikel gaat verder onder video

Updates in Barcelona

De formatie uit Milton Keynes heeft op dit moment een voorsprong van 129 op nummer twee: Aston Martin. Marko lijkt te bevestigen dat Red Bull in Spanje updates mee zal gaan nemen. "We gaan iets nieuws proberen in Barcelona", zo vertelde hij tegenover het Oostenrijkse medium. Niet alleen Red Bull zal met nieuwe onderdelen komen, ook Ferrari komt met een aantal nieuwe componenten en Mercedes zal de 'nieuwe' W14 in Barcelona ook grondig gaan testen.

Ontwikkelingstrijd

Gezien de beperkte ontwikkelingstijd voor Red Bull Racing dit jaar, gaf teambaas Christian Horner eerder al het plan weer voor het team. Zo is het de bedoeling om aan het begin van het jaar zoveel mogelijk een buffer op te bouwen. De gedachte is dat de concurrentie halverwege het jaar het gat wellicht kunnen gaan dichten en op dat moment wil het team zich hebben verzekerd van een riante voorsprong.