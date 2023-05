Formule 1-seizoen is in volle gang, lukt het Max om titel te prolongeren?

Redactie

Dinsdag 23 mei 2023 15:28 - Laatste update: 15:33

Max Verstappen is sinds een aantal jaar één van de grootste sporthelden in Nederland en heeft door zijn weerzinwekkende prestaties in de Red Bull-auto ook een machtige status opgebouwd bij zijn collega’s. De eerste paar races zijn achter de rug en er wachten nog een heleboel spannende weekenden!

Iedere Nederlander, fan van Formule 1 of niet, zal het zich voor altijd blijven herinneren: de eerste overwinning van ‘onze Max’. De Nederlander behaalde op 15 mei 2016 zijn allereerste overwinning en kroonde zich door een gigantisch spannende climax in december van 2021 voor het eerst tot wereldkampioen! Ook in het huidige seizoen maakt Verstappen een goede kans op prolongatie van die titel, maar gemakkelijk is het zeker niet.

Artikel gaat verder onder video

Concurrentiestrijd

Met topcoureurs als Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez is de concurrentiestrijd ook dit jaar weer moordend. Zo heeft Christian Horner, de teambaas van het Formule 1-team Red Bull Racing, de klus om zijn twee coureurs het beste te laten presteren. Normaliter was het voornamelijk Verstappen die het lukte om te concurreren met de gevestigde orde, maar met ingang van dit seizoen zijn de kaarten heel anders geschud. De Nederlander en de Mexicaan zijn goed van start gegaan en maken allebei een serieuze kans op de wereldtitel, maar er zijn natuurlijk veel meer kapers op de kust.

Verandering

Bernie Ecclestone was jarenlang de eigenaar van de wereldberoemde autosport. De Engelsman heeft een groot aandeel gehad in de commercialisering van de Formule 1, mede door het verkopen van de uitzendrechten van deze sport. Daar heeft hij miljarden mee verdiend, maar in 2017 was het na de overname door Liberty Media ‘lights off’ voor Ecclestone. Met de komst van dit nieuwe bedrijf begon er een nieuwe opmars van de sport, want deze partij ging in zee met giganten als Netflix en besloot ook andere concepten in raceweekenden uit te gaan testen. De vorige eigenaar was ook geen voorstander van Formule 1 verbinden aan gokken, maar ook daar is met de nieuwe partij verandering in gekomen. De wereld kent inmiddels een groot scala aan aanbieders en dat is voor de startende gokkers als een pitstop zonder ervaring, daarom is het altijd fijn als je hulp krijgt van professionals. Bookmakers.nl biedt je een ideale start en zorgt voor een riante voorsprong in jouw jacht naar mooie weddenschappen!

Veiligheid

Veiligheid is een uiterst belangrijk aspect in de Formule 1. De sport heeft in de loop der jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van veiligheidsmaatregelen, met als doel het minimaliseren van ongevallen en het beschermen van de coureurs, officials en toeschouwers. Met topsnelheden van zo’n 350 kilometer per uur is het belangrijk om de maatregelen goed weg te zetten.

Hieronder een overzicht van alle maatregelen die genomen worden:

• Veiligheidskooi: Alle Formule 1-auto's zijn uitgerust met een stevige en lichtgewicht veiligheidskooi, bekend als de "overlevingscel". Deze cel biedt maximale bescherming aan de coureur bij ongevallen.

• HANS-apparaat: Alle coureurs moeten een HANS (Head and Neck Support) apparaat dragen. Dit systeem bevestigt de helm van de coureur aan zijn schouders, waardoor het risico op nek- en hoofdletsel bij een abrupte vertraging wordt verminderd.

• Veiligheidsgordels: Speciale veiligheidsgordels, ook wel zespuntsgordels genoemd, worden gebruikt om de coureurs stevig in hun stoel te houden en letsel te voorkomen tijdens crashes of snelle manoeuvres.

• Circuitveiligheid: De circuits waarop Formule 1-races worden gehouden, moeten voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Barrières, zoals vangrails en bandenstapels, worden strategisch geplaatst om de impact van crashes te absorberen en de kans op verwondingen te verminderen.

• Helmveiligheid: Helmen zijn essentieel voor de veiligheid van de coureurs en moeten voldoen aan strikte normen. Ze zijn gemaakt van sterke materialen zoals koolstofvezel en bieden bescherming tegen impact en penetratie. Medisch team: Bij elke race is er een ervaren medisch team aanwezig dat direct kan reageren op noodgevallen. Ze hebben toegang tot geavanceerde medische apparatuur en zijn getraind in het behandelen van letsel op de baan.

In 2020 werd daar een nieuwe maatregel aan toegevoegd: de HALO. Het is een beugelachtig apparaat dat boven de cockpit van de auto is bevestigd en de coureur beschermt tegen rondvliegende voorwerpen en impact van bovenaf. Het belangrijkste doel van de HALO is om het hoofd van de coureur te beschermen in het geval van een ongeval waarbij een object, zoals een losgeraakt wiel of brokstukken, op de auto terechtkomt of van bovenaf naar beneden valt. Het voorkomt dat dergelijke voorwerpen rechtstreeks op het hoofd van de coureur terechtkomen en vermindert zo het risico op ernstig hoofdletsel. Hoewel de introductie van deze maatregel aanvankelijk gemengde reacties opriep bij fans en coureurs vanwege de esthetische impact op het ontwerp van de auto, heeft het zijn waarde bewezen in termen van veiligheid. De HALO heeft bijgedragen aan het verder verminderen van het risico op ernstig letsel voor coureurs en is een voorbeeld van de voortdurende inzet van de sport om de veiligheid te verbeteren en de impact van ongevallen te minimaliseren.

Met de commercialisering van de sport zien gokbedrijven automatisch ook een ideale gelegenheid om in te stappen. Het bereik van deze sport is gigantisch en geldt daardoor als effectief marketinginstrument voor dergelijke bedrijven. In Nederland is de markt inmiddels aanzienlijk gegroeid, doordat de overheid heeft besloten alleen nationale gokaanbieders mét licentie de kans te bieden om Nederlanders een wedje te laten doen. Wil jij nu op een verantwoorde manier een gokje wagen op een overwinning van Max Verstappen, de snelste ronde van Charles Leclerc of kijken naar alle andere opties? Neem een kijken op VoetbalGokken.nl en zij helpen jou met het vinden van het beste team onder de bookmakers in Nederland.