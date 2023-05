Remy Ramjiawan

Woensdag 24 mei 2023 17:08

Nu het nieuws is bevestigd dat Aston Martin de afnemer wordt van de Honda-motoren vanaf 2026, geeft Helmut Marko aan dat Red Bull graag de Japanners binnenboord had gehouden, maar dat er simpelweg geen mogelijkheid was. De Oostenrijker heeft daarnaast een schriftelijke bevestiging dat Honda nog altijd hun prioriteit op Red Bull zal zetten, totdat het merk overstapt naar het team van Lawrence Stroll.

Honda keerde eind 2021 de Formule 1 de rug toe, maar bleef op de achtergrond nog altijd werkzaam voor Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team had rekening gehouden met het afscheid van de Japanners en daarom werd Red Bull Powertrains ook opgericht. Dat is volgens Marko, die bij Motorsport-Magazin zijn verhaal doet, één van de redenen dat een toekomstige samenwerking niet meer mogelijk was. "Het vertrek (uit Honda) was niet onvrijwillig, maar we moesten eerst reageren. En toen Honda vorig jaar besloot om toch door te gaan, was er geen gemeenschappelijke weg meer die voor ons beiden bevredigend zou zijn geweest", zo laat hij zich politiek correct uit over de scheidende wegen van de twee partijen.

Konden het niet eens worden

De samenwerking verloopt voorspoedig en Marko onthult dat alles uit de kast is getrokken om Honda erbij te houden. "Er zijn gesprekken geweest over een mogelijke samenwerking, maar daar konden we het met Honda niet eens worden over wie wat doet", legt Marko uit. Het Oostenrijkse team had namelijk al flink geïnvesteerd in het nieuwe motorproject, maar Honda wilde daar uiteraard ook iets over te zeggen hebben. "We namen de moedige en dure beslissing om onze eigen motor te bouwen nadat Honda had gezegd dat ze zich volledig terugtrokken."

Schriftelijke garanties

Vanaf 2026 zal Honda dus bij Aston Martin aansluiten en Red Bull gaat samenwerken met Ford. Tot die tijd heeft Marko de garantie gekregen dat Honda nog steeds haar uiterste best voor Red Bull zal blijven doen. "We hebben schriftelijke garanties gehad dat er tot 2025 niets verandert qua prioriteit en dat ze - net als wij - nog steeds met volle inzet zullen werken om meer wereldkampioenschappen te winnen", aldus de adviseur van Red Bull.