Redactie

Donderdag 25 mei 2023 09:00 - Laatste update: 09:39

De Formule 1 maakt zich op voor de Grand Prix van Monaco en hoewel dat vanuit Nederland allemaal prima te volgen is, biedt GPFans de mogelijkheid om ook vanuit het buitenland het spektakel goed in de gaten te houden. Hiervoor is er een samenwerking met Private Internet Acces (PIA) opgezet en daardoor kun je als fan profiteren van een korting van maar liefst 83 procent. Wil je gebruik maken van de korting? Klik dan hier!

Binnen de landsgrenzen van Nederland zijn er diverse mogelijkheden om de Formule 1 te volgen. Veel fans hebben dan ook een abonnement bij één van de aanbieders lopen om al het spektakel te kunnen volgen. Vanaf een vakantieadres in het buitenland is dat echter anders. Een Nederlands abonnement is daar niet zomaar te gebruiken en dat heeft alles te maken met de uitzendrechten. Toch kan er via een VPN-verbinding gebruik gemaakt worden van het bestaande abonnement en dat is binnen enkele stappen geregeld bij PIA. Daarnaast biedt PIA exclusief voor de lezers van GPFans een korting aan van 83 procent en dat scheelt uiteindelijk weer in de portemonnee.

Hoe kun je gemakkelijk en veilig F1 streamen in het buitenland?

Het codewoord in dit geval is een VPN-verbinding. Dit houdt in dat er een Virtueel Privénetwerk wordt aangemaakt. Een veilige verbinding tussen jouw computer/smartphone en het internet. Er wordt een extra server geplaatst tussen jouw device en het internet waarmee alle data wordt versleuteld. Zo kan niemand met jou meekijken en zo worden hackers buiten de deur gehouden. Op die manier wordt internetten een stuk veiliger en het geeft je ook in het buitenland toegang tot jouw favoriete websites en online diensten die anders geblokkeerd zouden zijn.

VPN via PIA

Zo bekijk je de Nederlandse uitzending in het buitenland

Vanaf het vakantieadres al het racespektakel volgen is binnen een paar stappen geregeld. Hiervoor kun je gebruik maken van de VPN van PIA (Private Internet Access) en daarmee kun je gewoon naar de Formule 1 blijven kijken. Voor het kijken naar de races van het wereldkampioenschap Formule 1 in het buitenland ben je afhankelijk van de lokale uitzendgemachtigde en er is een kans dat je hier een abonnement voor nodig hebt. Met PIA is dit verleden tijd en kijk je gewoon de Nederlandse uitzendingen vanuit het buitenland en dat kan door slechts enkele stappen uit te voeren.

- Koop en download de VPN van PIA. Via GPFans krijg je nu namelijk een speciale korting van 83 procent via de volgende link: abonnement met korting.

- Maak verbinding met de server in Nederland

- Je internet nu via Nederland en kunt zo Nederlandse uitzendingen bekijken

- Bekijk de Grand Prix van Monaco vanaf jouw vakantieadres!

VPN via PIA

Waarom kiezen voor PIA?

PIA is één van de meest betrouwbare aanbieders in Nederlander op het gebied van VPN. Al het dataverkeer wordt beveiligd en daardoor is veilig internetten een vast gegeven. Daarnaast kun je op één plek alle sportwedstrijden zien en krijg je toegang tot servers in meer dan 83 landen. Door de samenwerking met GPFans is er een kortingsactie opgesteld en via deze link kun je daarvan gebruik maken. Hierdoor kun je dus altijd veilig naar je streams kijken en hoef je niet meer op zoek te gaan naar een (illegale) stream.

Mocht je kiezen voor PIA dan maak je ook direct gebruik van een nieuwe feature. Je kunt een onbeperkt aantal apparaten aansluiten op één abonnement. Naast de Formule 1 kan je via een VPN ook kijken naar buitenlandse voetbalcompetities en de Champions League.