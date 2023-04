Verstappen ploetert in voorbereiding op hervatting seizoen: "Dit is echt het ergste"

Redactie

Donderdag 20 april 2023 16:28

Nog een kleine anderhalve week te gaan voordat het Grand Prix weekend in Azerbeidzjan het startschot krijgt. De coureurs konden de afgelopen weken genieten van een onverwachtse pauze van een aantal weken, door het wegvallen van de race in Shanghai, maar volgend weekend krijgt het seizoen vervolg in Bakoe.

Max Verstappen leidt het wereldkampioenschap momenteel met een voorsprong van vijftien punten op teamgenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso staat op de derde plek in het kampioenschap. Daar waar in voorgaande jaren rond dit tijdstip het seizoen in volle gang was, hebben we in 2023 te maken met de eerste pauze van het jaar. Het heeft alles te maken met de Grand Prix van China, die uiteindelijk geen doorgang kon vinden en hoewel de FOM nog heeft gekeken voor alternatieven, is er uiteindelijk gekozen voor een pauze.



Conditie op peil houden

Ook voor Verstappen komt het raceweekend van Bakoe steeds dichter bij en de Nederlander is daarom al weer terug te vinden in de sportschool, om zijn conditie op peil te houden, maar ook voor de nodige krachttraining. Dat het afzien is, dat weten de fans vaak wel en Red Bull Racing geeft een inkijkje in het trainingsproces van de regerend kampioen. Verstappen moet na het zwoegen dan ook toegeven dat dit niet het leukste is om te doen: "Dit is echt het ergste."