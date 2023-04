Remy Ramjiawan

Donderdag 20 april 2023 15:09

Het team van Ferrari zal pas vanaf de Grand Prix van Miami - die zal plaatsvinden op 7 mei - regelmatig updates gaan meenemen. Teambaas Frédéric Vasseur legt bij Racer de planning uit en wijst naar een constante stroom van updates, vanaf de race op Amerikaanse bodem.

Daar waar Red Bull Racing het seizoen uitermate sterk is begonnen, is het voor Ferrari vooral taak om de koppen bij elkaar te houden. Vasseur is in januari begonnen aan zijn werkzaamheden bij de Italiaanse renstal en inmiddels is toch wel duidelijk geworden dat er nog een aantal dingen moeten gebeuren, voordat het team weer een echte titeluitdager kan gaan worden. De achterstand op de RB19 is momenteel aanzienlijk, maar het team moet ook Mercedes en Aston Martin in de gaten houden.

Artikel gaat verder onder video

Updates vanaf Miami

Ondanks dat Ferrari in 2023 het podium nog niet heeft weten te vinden, houdt Vasseur vast aan het plan dat eerder dit jaar is opgezet. "Ik denk dat we een stroom van updates hebben die (binnenkort) zullen komen - niet in Bakoe, want in Bakoe moeten we het aeropakket voor het niveau van downforce aanpassen en met de komende sprintrace is dat niet het makkelijkste om te doen", zo opent de Fransman. Het is echter wel de bedoeling dat het team in de races erna de verbeteringen gaat aanbrengen. "Maar voor Miami, Imola en Barcelona hebben we bij elke race een update van de auto. We houden ons aan het plan", aldus Vasseur.

Werken aan racesnelheid

Net als in 2022 zit Ferrari in 2023 tijdens de kwalificatie dichter op de tijden zit van Red Bull, dan tijdens de wedstrijden. Dat gevoel onderschrijft de Franse teambaas: "Het is waar dat we in de eerste drie evenementen steeds het gevoel hadden dat we niet ver weg waren en met hen voor de eerste rij konden vechten in de kwalificatie, maar in de race was het moeilijker." Dat ligt volgens Vasseur toch echt aan de SF-23 en daar werkt het team aan: "Als je een auto hebt die iets te nerveus is, kun je de situatie in kwalificatie waarschijnlijk één ronde beheersen met nieuwe banden. Maar in de race is dat iets moeilijker en die richting zijn we de afgelopen weken ingeslagen."