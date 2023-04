Zo kun je nu al de nieuwe F1 23-game testen

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 18 april 2023 16:25

Het nieuwe Formule 1-seizoen is net onderweg en dat betekent dat er komende zomer een nieuwe F1-game aan zit te komen. Goed nieuws: die kun jij nu alvast testen.

Uitgever EA Games heeft namelijk een uitnodiging de deur uitgedaan voor een publieke, maar gesloten bètatest voor F1 23. Dit is vanzelfsprekend de opvolger van F1 22 en daar was voor de echte fan nogal wat op aan te merken, dus dit is het moment om van je te laten horen en je controller of racestuur erbij te pakken. De inschrijving sluit aanstaande vrijdag al, dus wacht niet te lang.

EA Games is sinds de overname van Codemasters officiëel licentiehouder. Dat betekent dat zij als enigen racegames mogen uitbrengen voor consoles en de PC. Helaas is dat niet direct goed nieuws voor de echte liefhebbers, want de uitgever voegde de afgelopen jaren steeds meer items toe die je alleen met echte euro's af kunt rekenen. Dat terwijl de geliefde klassiekers, zoals de Benetton van Michael Schumacher, alweer even uit de game verdwenen zijn.

Laten we dus hopen dat EA dit jaar weer een echte stap vooruit zet. Daaraan bijdragen kan door je hier in te schrijven voor de bètatest.