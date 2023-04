Remy Ramjiawan

Vrijdag 14 april 2023 08:39 - Laatste update: 09:40

Formule 1-CEO Stefano Domenicali meent dat alleen de 'oude' Formule 1-fans zich storen aan de dominantie van Red Bull Racing, maar dat nieuwe supporters dat eigenlijk helemaal niet belangrijk vinden. Het Oostenrijkse team heeft de eerste drie races van het jaar weten te winnen en de concurrentie kan voorlopig niet tippen aan de snelheid van de RB19.

Na het 2022-seizoen waarin het team uit Milton Keynes maar liefst zeventien overwinningen wist te pakken, is het team in 2023 doorgegaan met het winnen van races met een flinke overmacht. De concurrentie heeft zich in de voorbije weken uitgelaten over de achterstand op het team van Max Verstappen en Sergio Pérez, maar weet voorlopig het gat niet te dichten. Toch heeft Red Bull als kampioen van vorig jaar de minste ontwikkelingstijd en dus verwacht Domenicali dat het veld op den duur weer dichter bij elkaar zal gaan zitten.

Artikel gaat verder onder video

Vertrouwen in werking reglement

Domenicali was aanwezig op een conferentie van Liberty Media en vertelt bij RaceFans: "Allereerst, als een team sneller is dan de anderen, gefeliciteerd. Ze hebben het beter gedaan dan de anderen." Het reglement is erop gebouwd om ervoor zorgen dat de teams op den duur dichter bij elkaar komen en Domenicali heeft vertrouwen in de werking van de regels: "Als je naar de anderen kijkt, zit het peloton van de andere teams heel dicht bij elkaar. Heel, heel dichtbij. Ik heb er alle vertrouwen in dat met het budgetplafond deze situatie zich optimaal zal ontwikkelen voor de betere competitie."

Populariteit Formule 1

Nu de overwinningen vooral prooi zijn voor Pérez en Verstappen, kunnen de fans wellicht afhaken, maar dat argument spreekt Domenicali tegen. "Wat interessant is om te zien in de nieuwe markten, wanneer het nieuwe publiek binnenkomt, dat [de dominantie van Red Bull] geen echt belangrijke factor is. Het is meer voor de fanatieke fans dat als je een auto ziet die dominant is, dat minder interesse opwekt. Voor de nieuwe markt, voor de nieuwe fans die naar de business komen, is dit niet echt heel belangrijk", aldus de CEO.