Max Verstappen en George Russell hadden het vorig seizoen flink aan de stok met elkaar, al lijkt het heetste vuur tussen het tweetal inmiddels wel weer - al dan niet tijdelijk - gedoofd. Toch denkt Johnny Herbert dat de vlam ook dit seizoen wel weer ergens in de pan zal gaan slaan.

Russell is dit jaar geweldig begonnen aan het nieuwe seizoen in de koningsklasse. De Britse rijder bezet een keurige vierde plek in het wereldkampioenschap op veertien punten van Lando Norris en weet bovendien continue in de buurt van of op het podium te belanden. De goede prestaties lijken zowel op als naast de baan zijn vruchten af te werpen, want als we recente berichten mogen geloven staat Russell op het punt zijn krabbel te zetten onder een nieuw lucratief contract bij Mercedes, al is de kogel nog niet officieel door de kerk.

Russell is constant

Herbert verbaast zich dan ook niet over de prestaties die zijn landgenoot op dit moment op de mat legt: "Ik ben niet verrast door George Russell zijn snelheid en consistentie dit seizoen, hij bewijst veel mensen het tegendeel. Hij heeft een slimme kop. Russell doet dit alles tegenover een jonge snotneus in de persoon van Kimi Antonelli als teamgenoot, die de steun heeft van Toto Wolff. Er zit ongeveer drie tienden verschil tussen hen, wat indrukwekkend is van Russell om zo'n gat te creëren. Ja, het is Antonelli's eerste seizoen, maar hij heeft vorig seizoen duizenden kilometers afgelegd, dus hij was er meer dan klaar voor om in de auto te stappen", vertelt de oud-steward aan AceOdds.

Verstappen vs Russell

Vervolgens gaat Herbert wat meer in op Russell zijn stijl én zijn onderlinge confrontaties met Verstappen, die dit seizoen weliswaar op een wat lager pitje beland zijn: "Russell presteert uitstekend. Ik ben dol op zijn houding en zelfvertrouwen. Mensen vinden hem arrogant, maar alle goede coureurs zijn arrogant. Je moet een zekere mate van arrogantie hebben om succesvol te zijn op het circuit. We willen Russell graag de strijd aan zien gaan met Max Verstappen, want ze hebben samen spannende races neergezet. Ze hadden meningsverschillen op en naast de baan en dat zal uiteindelijk ook weer zo verder gaan", voorspelt hij.

