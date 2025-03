Waarom is Lawson zoveel langzamer dan Verstappen? | GPFans Special

De unieke rijstijl van Max Verstappen heeft diverse teamgenoten bij Red Bull Racing al de nodige hoofdpijn bezorgd. Ook Liam Lawson worstelt in 2025 met de RB21, daar waar Verstappen momenteel P2 in het klassement bezet. Wat maakt de rijstijl van Verstappen zo uniek en waarom kunnen de teamgenoten dat niet zomaar kopiëren? In deze GPFans Special duiken we daarin.

