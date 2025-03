Hoewel sommige coureurs ervoor kiezen om op te vallen in de paddock, onthult Max Verstappen dat hij eigenlijk liever in de anonimiteit verdwijnt. De Nederlander wil vooral eenvoudig blijven en legt bij ManofMany uit hoe hij dat in de hectische wereld van de Formule 1 probeert te doen.

Verstappen is op zijn 27-jarige leeftijd al een van de meest ervaren coureurs binnen de koningsklasse, met zijn tien jaar aan ervaring. De Limburger kwam als grote hype binnen in 2015, maar de criticasters waren al snel overtuigd geraakt van de jongeling, die bij Toro Rosso al tweemaal een vierde plek over de streep wist te trekken. In de jaren erna kwamen ook de zeges en in 2021 kon hij zijn eerste wereldtitel ophalen. Hoewel Verstappen beschikt over een aantal superjacht en een eigen privéjet, probeert hij toch gewoon 'normaal' te blijven.

'Wil niet te opzichtig zijn'

Waar Lewis Hamilton in de paddock binnenkomt in de meest modieuze outfits, wil Verstappen vooral niet opvallen. "Ik ben vrij eenvoudig als het om kleding gaat—ik wil niet opzichtig zijn—eigenlijk houd ik er juist van om anoniem te blijven", opent hij. Daarnaast is hij op social media ook niet zo actief en dat heeft ook een reden: "Ik geniet ook van mijn tijd buiten het racen. Wanneer ik over straat loop, wil ik bijvoorbeeld niet degene zijn die opvalt en gezien word."

1,029 days 🔝 A record-breaking streak at the top of the @F1 standings 🦁 pic.twitter.com/Xfr9uivJ1X — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 18, 2025

