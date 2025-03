Max Verstappen wist op zondag tijdens de Grand Prix van Australië weliswaar de tweede plek te pakken, maar veel zekerheid biedt dat voor de rest van het seizoen nog niet. Tom Coronel denkt dat de Nederlander een serieus probleem heeft en zit inmiddels al vraagtekens bij de wereldtitel.

Het Formule 1-seizoen is van start en Verstappen heeft tijdens de natte Grand Prix van Australië knap beslag weten te leggen op de tweede plaats en zodoende de eerste bak kostbare punten in dit wereldkampioenschap. Inmiddels is het geen geheim meer dat het team van McLaren de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar heeft en lijkt Verstappen samen met Red Bull echt enorm aan de bak te moeten, wil hij voor de vijfde keer op rij het wereldkampioenschap pakken. Het jaar is natuurlijk nog lang en bij de Oostenrijkse renstal zal men alle zeilen bijzetten om het gat te dichten in het restant van het seizoen.

Kampioenschap wegglippen

Coronel sloot op zondagavond aan bij De Oranjezondag om te vertellen hoe ontzettend goed de McLarens eruitzien en wat daardoor de kansen voor Verstappen zijn: "Ietsjes té snel. Dat gaat pijn doen. Het moet niet te lang duren, want dan heeft Max wel een serieus probleempje. Dit soort condities, waarin het half nat is, dan kan hij er nog wel bijblijven. Maar als het echt droog gaat worden, dan gaat hij een dikke halve minuut aan z'n broek krijgen. Dan zie ik het kampioenschap wel weggelippen", zo klinkt het vol zorgen vanuit de normaal zo optimistische Coronel.

De rest wordt beter

Het ligt volgens hem niet alleen aan Red Bull dat de rangorde er nu zo uitziet: "Het gaat niet alleen fout bij de auto van Max. Iedereen wordt beter. Ze worden net even iets meer beter. Dat is dan het voordeel. Mensen zeggen dat het team niet meer investeert en denkt aan volgend jaar. Nee, het zijn allemaal sportlui. Die laten geen kans liggen. Maar het is nu in een keer McLaren dat serieus heel snel is. Vorig jaar was aan het begin van het jaar Max heel snel. Toen kwamen de McLarens er heel hard aan."

