Het was al even bekend dat Red Bull Racing afscheid ging nemen van sportief directeur Jonathan Wheatley, al zou dat pas in juli gaan zijn. Nu heeft men bij Sauber echter weten te realiseren dat de aanstaand teambaas al vanaf 1 april in dienst zal treden bij de formatie.

Wheatley heeft de afgelopen achttien jaar bij het team uit Milton Keynes gewerkt en had de laatste paar jaren zijn zinnen gezet op een rol als teambaas. Dat is bij Red Bull Racing maar lastig met Christian Horner die al sinds de oprichting van de renstal in de Formule 1, de formatie leidt. Audi is op de achtergrond aan het werk om het team gereed te krijgen voor de start van het 2026-seizoen en eerder werden Andreas Seidl en Oliver Hoffmann vervangen door Mattia Binotto. Later werd daar dus Wheatley aan toegevoegd.

Artikel gaat verder onder video

Startdatum bekend

Lange tijd was het vanuit het team van Sauber onbekend wanneer we Wheatley voor het eerst aan de Zwitserse pitmuur zouden zien verschijnen. Aanvankelijk werd er gesproken over een startdatum in juli, maar nu heeft het team bekendgemaakt dat Wheatley eerder mag vertrekken van Red Bull en dus vanaf 1 april in dienst zal treden als teambaas voor Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. De eerste Grand Prix waar Wheatley aan de pitmuur zal zitten is de race in Japan op het circuit van Suzuka.

BREAKING: Former Red Bull Sporting Director Jonathan Wheatley will begin as Kick Sauber Team Principal from April 1#F1 pic.twitter.com/ElrivsIMqu — Formula 1 (@F1) March 12, 2025

Gerelateerd