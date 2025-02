Na een aantal seizoenen zonder al te veel wijzigingen, zien we dit jaar een bijna compleet nieuwe line-up. We doen een duik in de nieuwe teams en voorspellen wie het aankomende seizoen de onderlinge duels zal gaan winnen.

Het is nog enkele weken wachten en dan barst eindelijk het nieuwe Formule 1-seizoen los. Het belooft een schitterend jaar te worden in de koningsklasse. De voorste teams lijken dicht bij elkaar te gaan liggen, terwijl er veel vraagtekens zijn door alle nieuwe coureurs, wissels en nieuwe dynamieken bij alle verschillende teams. Zo weten we natuurlijk dat Lewis Hamilton zich bij het team van Ferrari heeft gevoegd om daar de strijd aan te gaan met Charles Leclerc, kind van de familie. Ook Max Verstappen heeft er in de vorm van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot bij gekregen. Bovendien zien we een aantal talenten hun intrede maken in de koningsklasse. We wagen een voorspelling aan de onderlinge gevechten binnen de teams, dit keer met het tweede deel van de teams.

We starten deze keer met het team van McLaren, dat toch zeker één van de sterkste teams qua rijders op de grid kan overleggen. Het komende seizoen hoopt het team van McLaren bovendien de uitstekende vorm van eind vorig jaar gestaag door te zetten. De Britse formatie van Zak Brown wist zich tijdens de laatste race in Abu Dhabi te verzekeren van de constructeurstitel en daarmee is dat een kroon op het uitstekende werk van de afgelopen jaren. Met Lando Norris en Oscar Piastri in de gelederen hoopt men dit jaar opnieuw een serieuze gooi naar beide wereldkampioenschappen te gaan doen.

Het is de vraag wie er dan uiteindelijk boven zal gaan komen drijven. Lange tijd leek Norris vorig seizoen de sterkste man, maar een aantal keer werd hem ook het vuur aan de schenen gelegd door Piastri, iets dat meermaals voor frictie en kopzorgen aan de pitmuur zorgde. Beide heren hebben uitgesproken het komende jaar een gooi te willen doen naar de wereldtitel. Uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, zou Norris het komende seizoen net over dat beetje meer ervaring moeten beschikken ten opzichte van zijn teammaat. Zeker wanneer het spannend wordt, zou dat de doorslag moeten geven. We verwachten dus dat Norris uiteindelijk boven zal komen drijven, zij het nipt.

Aston Martin

Door naar het team van Aston Martin, dat dit jaar opnieuw met Fernando Alonso en Lance Stroll het nieuwe seizoen zal gaan aanvangen. Met name rondom die laatste naam heersen er toch vaak wel wat twijfels en hoewel papa Lawrence Stroll de grote man is achter de renstal, vraag je je toch af of de positie van zoon Lance nog wel houdbaar is als hij dit jaar geen beterschap toont. Aston Martin wil in 2026 natuurlijk grote dingen gaan doen met Adrian Newey achter de nieuwe wagen. Alonso wordt er natuurlijk ook niet per se jonger op, maar de Spaanse legende zou toch ook dit jaar weer opnieuw relatief eenvoudig moeten afrekenen met zijn Canadese ploegmaat.

Bij Haas krijgen we dit jaar een compleet nieuwe line-up te zien. De jonge Oliver Bearman heeft de kans gekregen om zichzelf te gaan laten zien op het hoogste toneel, nadat hij vorig jaar met name tijdens zijn invalbeurt in Djedda bij Ferrari veel indruk wist te maken. Hij krijgt gezelschap van Esteban Ocon, die het wel gezien had bij het team van Alpine en besloot om eieren voor zijn geld te kiezen in de interne strijd met Pierre Gasly. Ocon, met goed materiaal, heeft zich vaak genoeg bewezen als uitstekend coureur. Zo won hij natuurlijk de epische Grand Prix van Hongarije in 2021. Mochten er geen gekke dingen gebeuren, zou Ocon gewoonweg te sterk moeten zijn voor zijn rookie-teamgenoot. Alles wat minder is dan dat, kan als een regelrechte flater gezien worden.

Bij het team van Mercedes is na de Lewis Hamilton-heerschappij een frisse wind waaien. Na drie seizoenen met de combinatie van Russell en Hamilton, is het dit jaar tijd voor nieuw jeugdig talent. Omdat Hamilton besloot in de herfst van zijn loopbaan een avontuur bij het team van Ferrari na te jagen, is het nu tijd voor de net achttienjarige Andrea Kimi Antonelli bij Toto Wolff zijn formatie. Het is de vraag hoe dat uit gaat pakken en hoe Russell om zal gaan met toch een vrij nieuwe rol binnen zijn formatie.

Antonelli wordt veelal, met name door Wolff, gezien als een gigantisch talent dat zich de komende jaren zal gaan vestigen in de koningsklasse. Wél heeft diezelfde Wolff ook al aangegeven dat we zeker dit seizoen nog geen wonderen hoeven te verwachten van de nog jonge rijder. Fouten zullen er komen en ervaring zal er moeten komen. Zo heerst er een beetje dezelfde situatie als bij het eerder genoemde Haas. Alles lager dan zijn teamgenoot verslaan, zou een faal zijn voor de inmiddels ervaren Russell. We verwachten dan ook dat hij geen problemen kent met de Italiaan.

Sauber

We sluiten de serie af met opnieuw een team met een zeer ervaren kracht én een debutant: Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto. The Hulk heeft zich bij het team gevoegd richting het aanstaande Audi-project en hij moet de lijnen gaan uitzetten in het transitiejaar naar het tijdperk met de nieuwe motorleverancier. Ondertussen zal hij te maken krijgen met de gretige Bortoleto, die wil gaan laten zien wat hij kan. Ook in dit geval zou de ervaren kracht toch gemakkelijk zijn teamgenoot aan de kant moeten zetten. De Duitser liet in 2024 ook weer zeer regelmatig mooie dingen zien en met name op de zaterdagen was hij ijzersterk. Moet dus kat in het bakkie zijn voor de 37-jarige Hülkenberg.

