Remy Ramjiawan

Donderdag 23 maart 2023 17:29

De 33-jarige Daniel Ricciardo speelt voor het eerst in zijn Formule 1-carrière in 2023 een bijrol en geniet van de vrije tijd, zo legt hij uit op zijn LinkedIn-pagina. De voormalig coureur van McLaren had nog een deal waardoor hij in 2023 mocht racen, maar het team zag liever Oscar Piastri achter het stuur van de MCL60.

Ricciardo maakte zijn eerste meters binnen de Formule 1 in 2011 bij het team van HRT. Een jaar later werd het talent uit Perth opgepikt door het zusterteam van Red Bull Racing, Toro Rosso (AlphaTauri red.). In 2014 kwam de overstap naar het grote topteam en naast Sebastian Vettel mocht Ricciardo laten zien wat hij kon. Een echte gooi naar de titel zat er voor de Australiër niet in, die overigens ook het gevaar Max Verstappen naast zich zag. In 2019 stapte Ricciardo over naar Renault en in 2021 koos hij voor McLaren. Ondanks dat de 33-jarige coureur één zege wist te pakken in het oranje, was het over het algemeen een teleurstellende periode.

Artikel gaat verder onder video

Professionele doelen

Aangezien de Australiër zich dit jaar niet hoefde op te maken voor een seizoen lang in de Formule 1, heeft hij tijd voor andere bezigheden. "Vanuit professioneel oogpunt gaat het er dit jaar echt om een teamspeler te zijn bij Red Bull. Ik ben terug in een omgeving en uiteindelijk een familie waar ik veel goede herinneringen aan heb en het voelt heel goed om daar terug te zijn", zo legt de Australiër uit. Uiteindelijk speelt Ricciardo vooral een rol achter de schermen en daar kan hij dan ook mee leven. "Maar het gaat dit jaar niet om mij, maar om het hele team en proberen bij te dragen en te helpen waar ik kan", gaat hij verder.

Bewijsdrang nog steeds aanwezig

Ondanks dat hij zichzelf niet op de voorgrond wil plaatsen, wil hij ook niet dat mensen vergeten dat hij echt nog wel een potje kan racen, ondanks de mindere jaren bij McLaren. "Het zijn een paar moeilijke jaren geweest op professioneel vlak, dus er is een element van die gedrevenheid in me dat de mensen eraan wil herinneren dat ik er nog steeds ben, nog steeds een professional ben en nog steeds bijdraag aan het succes."