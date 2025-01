Max Verstappen heeft in zijn tocht naar de Formule 1 natuurlijk een hoop gehad aan leermeester en vader Jos Verstappen. De voormalig F1-coureur leerde zijn zoon de fijne kneepjes van het vak en had daar soms eigenaardige methoden voor. Zo verbood hij Verstappen iets opmerkelijks.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten. Inmiddels is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028.

Geen tijd laten liggen

Om zover te komen, moest Verstappen een hoop dingen opgeven in zijn jeugd. Hij ging samen met vader Jos Verstappen heel Europa af in een busje om mee te doen aan kartraces en daarbij kreeg hij natuurlijk ontzettend goede hulp van zijn vader. Laatstgenoemde blikt terug op één van de belangrijkste dingen die hij zijn zoon leerde: "Inhalen was voor mij een groot onderwerp toen ik Max trainde, want volgens mij kun je ook verkeerd inhalen. Als hij tijdens een inhaalactie tijd verloor, probeerde ik hem uit te leggen hoe hij dat beter kon doen. Als je tijd op de baan laat liggen, heb je het niet goed gedaan", blikt hij terug tegenover Speedweek.

Verbod op inhalen

Verstappen senior vervolgt: "Het ging zelfs zo ver dat ik hem een verbod gaf om aan te vallen op plaatsen die mij te makkelijk leken. Ik zei tegen hem: 'Je kunt alleen hier, hier en daar aanvallen. Anders niet.' Dat waren bochten waar de anderen misschien niet zouden aanvallen omdat het veel moeilijker is." Jos denkt dat zijn zoon daardoor nu juist vaak op onlogisch lijkende plekken kan inhalen: "Dat is één van de redenen waarom we later in de Formule 1 de indruk kregen dat Max overal kon inhalen. Een inhaalactie is geen toevalstreffer. Een coureur moet de ander goed in de gaten houden, zijn zwakke punten bekijken en de rivaal echt leren kennen. Max heeft dit al jaren getraind in het karten, het is voor hem natuurlijk geworden.”

