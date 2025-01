Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan zou graag een titelstrijd zien tussen Max Verstappen en Fernando Alonso. Dat zou echter wel een druk jaar voor de pitcrew betekenen, want "ze zullen elkaar geen halve millimeter ruimte geven."

Max Verstappen maakt zich op voor de jacht op zijn vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1. De Nederlander vocht in 2021 een zinderende strijd uit met Lewis Hamilton voor zijn eerste titel, waarna er in de drie jaar hierna geen sprake was van een 'echte' titelstrijd. Afgelopen seizoen moest Verstappen in de slotfase nog even alle zeilen bijzetten om Lando Norris niet te dicht in de buurt te laten komen, maar uiteindelijk kwam zijn aanspraak op de troon nooit echt in gevaar.

Titelstrijd in 2025

Of dat dit jaar weer zo zal zijn, is geen zekerheid. Vanwege de reglementswijzigingen in 2026 verandert er dit jaar weinig aan de auto's, waardoor de kans groot is dat de lijn van eind 2024 wordt doorgetrokken. In dat geval zou McLaren de snelste auto hebben, met Ferrari vlak daarachter. Red Bull Racing was op dat punt het derde team, terwijl Mercedes kleine stapjes voorwaarts zette. Lando Norris, Lewis Hamilton en George Russell kunnen dus niet uitgesloten worden als kanshebbers.

Gedroomd gevecht

Red Bull-hoofdingenieur Paul Monaghan zou echter het liefst een hele andere titelstrijd zien: "Als Fernando in deze fase van zijn carrière tegen Max kan vechten, petje af", klinkt het bij DAZN Spain. "Dat zou geweldig zijn om te zien. We zullen veel auto's moeten bouwen, want ze zullen elkaar geen halve millimeter ruimte geven. Ze zouden snel, eerlijk en meedogenloos zijn. Dat zou een drukke bedoening worden op de boorradio. Er zou echter genoeg respect zijn tussen de twee, dus dat is een makkelijke." Aston Martin werd afgelopen seizoen met 94 punten vijfde bij de constructeurs, waar Mercedes met 485 punten vierde werd.

