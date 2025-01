Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt om de hoek ligt, hebben we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. Max Verstappen lijkt zijn borst nat te kunnen maken: rijdt hij het seizoen wel volledig uit gezien zijn reputatie?

Welkom in deze column over de gloednieuwe FIA-reglementen die op woensdagavond plotseling de wereld in werden geslingerd door het motorsportorgaan. Na alle relletjes van vorig jaar is de FIA deze winter gaan broeden op een manier om de teugels nog wat strakker aan te trekken in het vervolg en coureurs nóg harder te bestraffen wanneer ze verbaal over de schreef gaan tijdens Formule 1-weekenden. Hoewel de coureurs in eerste instantie nog vroegen om juist minder met de harde hand te werk te gaan bij dergelijke overtredingen, zijn de duimschroeven nu nóg verder aangedraaid. Het belooft een hels seizoen te worden, vooral voor de doorgaans vrij vocale Verstappen

Achtergrond van het verhaal

Laten we beginnen bij het begin. Gedurende het 2024-seizoen kregen we te maken met de nodige diverse relletjes. De hele ellende begon vlak voor de Grand Prix van Singapore met uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze erop attendeerde dat gescheld en ander 'wangedrag' strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De FIA-president, die natuurlijk een geschiedenis heeft van opmerkelijke uitspraken en handelingen rondom de koningsklasse, was het voornamelijk beu dat stewards en ander FIA-leden vaak - veelal op social media - onder vuur kwamen te liggen wegens uitspraken van de coureurs. Bovendien leek hij ook klaar te zijn met het stevige taalgebruik van sommige rijders. Het zou een slecht voorbeeld voor kinderen zijn. Ergens ironisch, want de FIA en FOM kiezen er zelf vaak voor om boardradio's met schuttingtaal - weliswaar met een censurerende piep - uit te zenden. Want ja, spraakmakend hé.

De uitspraken van de FIA-president bleken al vrij snel aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van donderdag op Marina Bay liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op de voorgaande race in Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen schoten echter in het verkeerde keelgat bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren. Een lachwekkende actie van het motorsportorgaan die toch eigenlijk juist zorgde voor meer negatieve aandacht voor de kinderachtig lijkende sport dan wanneer een coureur zijn emotie zou tonen met wat minder net taalgebruik.

Even later was het ook de beurt aan Leclerc. Leclerc liet zich tijdens de persconferentie na afloop van de Mexicaanse Grand Prix heel even gaan en vergat wat er vlak daarvoor allemaal was gebeurd omtrent Verstappen in Singapore. De Monegask probeerde simpelweg even een moment uit zijn race te beschrijven tegenover de aanwezige pers, maar ging toen de fout in: "Ik had een moment van overstuur en toen ik me daarvan had herpakt, had ik meteen weer een moment van overstuur naar de andere richting. Ik dacht bij mezelf: 'Fuck!'" Het bleef toen een seconde of twee stil, voordat hij zich realiseerde de regel omtrent het taalgebruik te hebben overschreden. "Oh, nee! Ik wil me niet aansluiten bij Max", lachte Leclerc destijds.

In eerste instantie leek er nog niks aan de hand voor de Ferrari-coureur, hoewel de FIA wel liet optekenen dat men ging bekijken of er een onderzoek naar Leclerc nodig was. Verstappen zette in Brazilië vraagtekens bij de gang van zaken vanuit de FIA: "Schijnbaar geldt die regel ook alleen voor mij, want na de race in Mexico vloekte er ook iemand en daar heb ik niks meer over gehoord", aldus Verstappen. "Ik kan beter niet vloeken, maar sommige mensen zijn gewoon erg irritant", zo liet hij dat weekend in Brazilië onder meer optekenen. Tóch greep de FIA uiteindelijk in en moest Leclerc zich vlak na afloop van de Sprint Shootout verantwoorden tegenover de stewards, waarna men hem een straf van 10.000 euro gaf wegens zijn 'overtreding' op de persconferentie. Een andere straf dan Verstappen en daarmee dus weer een bijzondere manoeuvre vanuit de FIA

GPDA grijpt in

Na afloop van de toch vrij opmerkelijke straffen was de maat vol bij de Grand Prix Drivers' Association. De GPDA, zoals het afgekort wordt, is een soort vakbond van alle Formule 1-coureurs, die geleid wordt door Alex Würz en George Russell. De GPDA grijpt in en laat van zich horen over zaken waar zij mee te maken hebben, zoals veiligheid en regelgeving. Vaak heersen er logischerwijs veel verschillende meningen binnen een bond met twintig coureurs die allemaal een eigen belang hebben. Zelden kwam het echter tot een gezamenlijke brief en statement over een controversieel onderwerp die door alle coureurs ondertekend werd. Tot vorig jaar dan.

Begin november kwam de GPDA online nu met een vernietigende reactie, waarin men zich ook richt tot de FIA-president. "Onze leden zijn professionele coureurs, die racen in de Formule 1, de top van de internationale motorsport. Zij zijn de gladiatoren en racen elk weekend om een geweldige show neer te zetten voor de fans. Wat betreft het schelden, is er een verschil tussen schelden om anderen te beledigen en het meer casual schelden. Bijvoorbeeld als je het slechte weer probeert te beschrijven of om een Formule 1-auto te beschrijven in een situatie op het circuit", zo begint het statement.

Vervolgens gaven de coureurs Ben Sulayem een counterende tik op de vingers: "We dringen erop aan bij de FIA-president dat hij ook eens na moet gaan denken over zijn eigen toon en taalgebruik wanneer hij praat tegen of over onze coureurs. Of dat nu publiekelijk is of anders. Verder zijn onze leden allemaal volwassen. Zij hebben geen instructies nodig via de media over onnodige zaken als het dragen van sieraden en ondergoed", zo leek men de sieraden-rel tussen Lewis Hamilton en de FIA van even geleden ook nog niet vergeten te zijn. Ook de manier van straffen, waarbij er regelmatig geopteerd wordt voor financiële sancties, waarvan het totaal onbekend is wat daarmee gebeurt, werd aangepakt door de rijders. "We vragen de FIA-president al drie jaar om details waar de financiële straffen van de FIA naartoe gaan. We vragen de FIA-president opnieuw om financiële transparantie en een open gesprek met ons. Alle betrokkenen zouden samen moeten beslissen waar het geld heengaat, zodat onze sport ervan profiteert." Later liet Russell in het seizoen nog weten op dat laatste nog altijd geen antwoord gehad te hebben.

De nieuwe regels uitgelegd

Spoel vooruit richting januari 2025 en de roep van de GPDA lijkt aan dovemansoren gericht te zijn. Sterker nog: de FIA heeft besloten om 'wangedrag' in verschillende soorten en maten nóg harder te bestraffen. Het motorsportorgaan trad op woensdag plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap. Een ongekend harde strafmaat voor een actie waarvan de coureurs juist het idee hebben dat hier niet teveel op moet worden gelet. Wat bezielt de FIA dan toch in hemelsnaam om op deze manier in te grijpen?

Ter verduidelijking zetten we alle straffen hieronder op een rijtje.

Artikel 12.2.1.f: Alle woorden, daden of geschriften die moreel letsel of verlies hebben veroorzaakt aan de FIA, haar organen, haar leden of haar leidinggevenden, en meer in het algemeen over de belangen van de motorsport en over de waarden die door de FIA ​​worden verdedigd. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.l: Elke vorm van wangedrag. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.n: Elke openbare aansporing tot geweld of haat. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap.

Artikel 12.2.1.o: Het maken en tonen van politieke, religieuze en persoonlijke verklaringen of opmerkingen die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat door de FIA ​​wordt bevorderd onder haar Statuten, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door de FIA ​​voor internationale races, of door de relevante ASN [nationale sport autoriteit] voor nationale races binnen hun jurisdictie. De eerste overtreding is een boete van €40.000, de tweede overtreding is een boete van €80.000 en een voorwaardelijke schorsing van 1 maand, en de derde overtreding is een boete van €120.000, een schorsing van 1 maand en puntenaftrek in het kampioenschap. Tevens moet de coureur in overtreding publiekelijk zijn excuses aanbieden. Is de excuses goed genoeg, dan kan de boete voor de eerste overtreding ingetrokken worden.

Artikel 12.2.1.p: Het niet naleven van de instructies van de FIA ​​met betrekking tot de aanstelling en deelname van personen tijdens officiële ceremonies bij een race die meetelt voor een FIA-kampioenschap. De eerste overtreding is een boete van €60.000, de tweede overtreding is een boete van €120.000 en een verbod op toegang tot gereserveerde gebieden voor het volgende evenement, en de derde overtreding is een boete van €180.000, een verbod op toegang tot gereserveerde gebieden voor 6 maanden en puntenaftrek in het kampioenschap.

Complete chaos?

De nieuwe regelgeving heeft op het internet al de nodige tongen losgemaakt, en terecht. Wat heeft de FIA zich nu toch weer in hemelsnaam in het hoofd gehaald met deze buitenproportionele straffen? Is dit een symbolische waarschuwing aan de coureurs om ervoor te zorgen dat ze dit seizoen wat meer op hun tellen passen of is men daadwerkelijk van plan om de duimschroeven aan te draaien en daar waar nodig is keiharde schorsingen uit delen? In dat laatste geval kunnen sommige mannen toch enorm op hun tellen gaan passen. Maar wat wil de sport nu bereiken met dergelijke handhaving? Heb je liever een sport waar er emotie geuit wordt met af en toe een woordje 'fuck' in de persconferenties, of heb je liever dat je als sport voor joker staat omdat Verstappen, je poster-boy en viervoudig wereldkampioen, een maand niet mee mag rijden omdat hij een paar scheldwoordjes gedropt heeft?

Het lijkt erop dat de Formule 1 momenteel op dat laatste lijkt te mikken. Daarmee vraag je je toch af: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Je weet bovendien dat Verstappen al meermaals heeft aangegeven dat hij niet al te lang door wil gaan in de sport als men door blijft gaan deze strenge weg in te slaan. Mocht men echt zo hard gaan straffen, durven we wel alvast gekscherend te voorspellen dat Verstappen in 2025 niet meer dan vijf races gaat rijden als het allemaal een beetje tegenzit. Zeker wanneer Verstappen potentieel gaat zien dat hij geen kanshebber meer is in het wereldkampioenschap en zijn eerste kindje op het punt staat om geboren te worden, zal hij lak hebben aan een maand schorsing als hij over de schreef gaat. Is dat nu wat de FIA wil bereiken met deze belachelijke regelgeving? Het wordt interessant om te zien hoe het zich allemaal gaat ontvouwen én hoe de GPDA gaat reageren op het compleet negeren van hun statement.

