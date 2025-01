De verhalen tussen Max Verstappen in zijn jeugd en pa Jos Verstappen die de rondte gaan zijn over het algemeen welbekend. Zo wordt er vaak gesproken over het tankstationverhaal en ook dat Jos fysiek zou zijn geweest tegen zijn zoon. Richard Pex, vriend van de familie, stelt dat er nooit zulke dingen gebeurd zijn.

De verhalen over Verstappen senior en de destijds kleine Verstappen zijn over het algemeen vrij bekend. De man uit Montfort heeft natuurlijk geen compleet schone lei als het gaat over familiezaken. De oud Formule 1-coureur is meermaals beschuldigd van het gebruik van geweld binnen familiekringen. Zo werd er ooit aangifte gedaan door zijn ex-vriendin en zat Verstappen daardoor enkele dagen vast wegens het onderzoek. Later beschuldigde ook opa Frans Verstappen de vader van Max van het gebruik van fysiek geweld in 2016.

Fysiek geweld

Recent hoorden we vader Jos het beruchte benzinestation-verhaal rechtbreien: "Ik denk dat het nu tijd is om dit verhaal recht te zetten. De waarheid is: ik heb hem daar niet achtergelaten. Ik heb slechts een week niet meer met hem gesproken." Dit keer is het Pex, vriend van de familie, die ingaat op de beschuldigingen over de losse handjes van vader Jos: "Ik lees of hoor verhalen waarvan ik denk: hoe komen ze erbij? Ja, Jos was hard, maar ik heb nog nooit gezien dat Jos Max een draai om de oren heeft gegeven. En ik was overal bij", stelt hij duidelijk tegenover FORMULE 1 Magazine.

Niet de gemakkelijkste

Dat Verstappen senior niet de makkelijkste is in de omgang, dat beaamt hij dan wel weer uit eigen ervaring: “Ik heb een klik met Jos. We zijn echte vrienden, door dik en dun. Hebben alle ups en downs meegemaakt en doorgesproken. We sliepen samen in de bus, waren vaak 24/7 in elkaars kielzog. Natuurlijk dacht ik wel eens: hoe gaan we dit bolwerken? Jos was niet de makkelijkste, maar het is altijd uitgepraat en goed gekomen. En dat maakt ons allebei trots. We hebben, denk ik, best wel hetzelfde karakter: eerlijk, rechtlijnig. We waren het niet altijd met elkaar eens, maar dat gebeurde ook vaak om de druk op te voeren. Dan zei ik: ‘Jos, wat je nu maakt, werkt toch niet’. Oh ja, zei hij dan, en begon als een bezetene te werken om het tegendeel te bewijzen.”

