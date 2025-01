Max Verstappen legt uit in hoeverre een simulator bij kan dragen aan de afstellingen van de auto, en wat voor hem de grootste overeenkomst is tussen de virtuele wereld en het echte werk.

Simulatoren zijn voor de teams in de Formule 1 al jarenlang een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling en afstelling van de auto. Met name de jongere coureurs zweren er vaak bij, maar ook Lewis Hamilton is bijvoorbeeld regelmatig in de virtuele cockpit te vinden, om te zoeken naar verbeterpunten. Er zijn echter ook genoeg grote namen die de voordelen van simulatiewerk verwaarloosbaar vinden, omdat het er uiteindelijk om gaat hoe de auto op het asfalt reageert, en niet op een virtueel circuit.

Simulatoren in de Formule 1

Max Verstappen is één van de coureurs die zweert bij simulatoren. De Nederlander zet het hulpmiddel niet alleen in bij de afstelling van zijn Red Bull, maar rijdt daarnaast ook in zijn vrije tijd regelmatig virtueel rond. Uiteraard zit er een verschil tussen simulatoren van de teams en een simulator thuis, maar het laat zien hoe graag Verstappen plaatsneemt in de virtuele cockpit. Zo nam hij afgelopen weekend nog deel aan de virtuele 24 uur van Daytona.

Grootste overeenkomsten

In de livestream van Team Redline beantwoorde Verstappen een aantal kijkersvragen, zo ook een vraag over de grootste verschillen tussen de simulator en het circuit: "Het grootste verschil is natuurlijk de G-krachten. In de auto heb je die bij het remmen, het versnellen en in de bochten", klinkt het. "In de sim voel je die niet." Verstappen vervolgt: "Thuis rijd ik op een statische sim, omdat de motion sims langzamer zijn. Maar als je enigszins wil nabootsen hoe het in het echt is, wil je een motion sim." Een motion sim beweegt mee, bijvoorbeeld in de bochten of bij hoogteverschillen. "De grootste overeenkomst zijn hoe de afstellingen van de auto en de strategieën werken. Voor mij komt het 90 tot 95 procent overeen."

