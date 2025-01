Jacques Villeneuve verwacht dat het gevecht om de wereldtitel in de Formule 1 dit jaar zal gaan tussen Lewis Hamilton en Lando Norris. Daarmee gaat de wereldkampioen van 1997 voorbij aan Max Verstappen.

Kijkend naar hoe het Formule 1-seizoen van 2024 is geëindigd, zou het zomaar kunnen dat we dit jaar een erg interessante titelstrijd gaan krijgen. McLaren was afgelopen seizoen de te kloppen factor met Lando Norris en Oscar Piastri, maar Ferrari deed richting het eind niet veel onder qua performance. Daarnaast voegt Lewis Hamilton zich dit jaar bij de Italiaanse grootmacht. Naast het talent van de zevenvoudig wereldkampioen, haalt Ferrari daarmee een enorme bak ervaring binnen als het gaat om vechten voor titels. En dan is er uiteraard nog Red Bull Racing met Max Verstappen, en wie weet wat Liam Lawson kan laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Norris versus Hamilton

Als Jacques Villeneuve wordt gevraagd naar de titelstrijd dit jaar, gaat hij echter voorbij aan de viervoudig wereldkampioen uit Nederlander: "Het gevecht om het wereldkampioenschap zal waarschijnlijk neerkomen op een zinderende rivaliteit tussen Lando Norris in de McLaren en Lewis Hamilton in de Ferrari", klinkt het bij The Action Network. "Kijkend naar hoe het afgelopen seizoen is geëindigd, zou ik iets meer gaan voor McLaren en Norris."

Interne strijd McLaren

De Canadees verwacht echter dat de rivaliteit tussen Norris en teammaat Oscar Piastri, mogelijk een obstakel gaat vormen: "Het interne gevecht tussen de twee coureurs zal daar mee gaan spelen. McLaren heeft dat niet goed aangepakt en dat zullen ze nu ook niet gaan doen. Ze zullen elkaars punten opvreten. Dus ondanks dat ze misschien de kampioen zouden moeten zijn, zullen ze dat misschien niet worden."

Gerelateerd