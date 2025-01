De winterstop is in volle gang en helaas is er dus geen racegeweld op het circuit. Een uitstekend moment om terug te blikken op legendarische races uit de rijke geschiedenis van deze sport. Dit keer blikken we terug op de Grand Prix van Canada uit 2011, die gewonnen werd door Jenson Button.

De Grand Prix van Canada 2011, verreden op 12 juni op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, wordt vaak genoemd als één van de meest spectaculaire Formule 1-races aller tijden. Een combinatie van hevige regenval, talloze crashes, strategische meesterzetten en een ongekend comeback maakte deze race een waar spektakel. Uiteindelijk was het Button die, tegen alle verwachtingen in, de overwinning opeiste na een lange en chaotische middag. We blikken terug op deze ongekende race in Noord-Amerika.

De situatie voor de race

Het Formule 1-seizoen 2011 werd tot dan toe gedomineerd door Sebastian Vettel en het opkomende team van Red Bull Racing. Vettel had vijf van de zes races gewonnen en stond met 143 punten ver voor in het kampioenschap. Zijn grootste concurrenten, destijds Lewis Hamilton (85 punten), Mark Webber (79 punten) en Jenson Button (76 punten), probeerden wanhopig om het gat te dichten. McLaren en Ferrari hadden moeite om de consistentie van Red Bull te evenaren, hoewel ze af en toe competitief waren, een beetje vergelijkbaar met de afgelopen jaren in de koningsklasse.

Tijdens de kwalificatie bevestigde Vettel opnieuw zijn klasse en de snelheid in de RB7 door poleposition te pakken. De Ferrari’s van Fernando Alonso en Felipe Massa completeerden de top drie. McLaren-coureurs Hamilton en Button startten respectievelijk vanaf de vijfde en zevende plek. Mark Webber had KERS-problemen tijdens de kwalificatie en begon als vierde. Het weerbericht voorspelde weinig goeds voor de zondag, met veel regen op het programma. wat altijd voor verrassingen zorgt op het snelle en technisch uitdagende Circuit Gilles Villeneuve.

De Grand Prix van Canada

Start achter de safety car

Zoals voorspeld regende het hevig in Montreal, waardoor de race begon achter de safety car. Dit beperkte de actie in de openingsfase, aangezien de coureurs in een enkele lijn reden om aquaplaning te vermijden. Na vijf ronden besloot de wedstrijdleiding de safety car binnen te halen en begon het echte racen.Hamilton probeerde direct terrein te winnen en ging agressief in de aanval. In de tweede ronde van de groene vlag probeerde hij Webber buitenom in te halen bij bocht één, maar beide auto’s raakten elkaar. Webber spinde, maar kon zijn weg vervolgen, terwijl Hamilton slechts lichte schade opliep.

Enkele ronden later, in ronde acht, ging Hamilton opnieuw vol in de aanval, ditmaal tegen zijn teamgenoot Button. Op het rechte stuk richting de laatste chicane probeerde Hamilton buitenom te gaan, maar Button bewoog naar links, vermoedelijk omdat hij Hamilton niet zag. Hamilton werd in de pitmuur gedrukt en moest de race staken met een beschadigde ophanging. De safety car kwam opnieuw naar buiten.

Overal chaos

De regen nam in intensiteit toe en de race werd opnieuw tijdelijk gestaakt met de safety car. De omstandigheden werden zo slecht dat de wedstrijdleiding besloot om de race na de 25e ronde volledig stil te leggen. De coureurs moesten hun auto's parkeren op de startopstelling, en de fans moesten meer dan twee uur (!) wachten totdat de race kon worden hervat. Een situatie die anno 2025 eigenlijk niet echt meer kan voorkomen. Na lang wachten, konden de trouwe fans later wel gaan genieten van een legendarische Grand Prix.

Na de lange pauze werd de race hervat achter de safety car. Button, die ondertussen een drive-through penalty had gekregen voor te hard rijden achter de safety car, bevond zich in een moeilijke positie. In ronde 37 had hij ook een aanvaring met Alonso. In een poging om de Spanjaard in te halen, raakten de twee elkaar, waardoor Alonso vast kwam te zitten in de grindbak en uitviel. Button moest opnieuw naar de pits voor een nieuwe voorvleugel en viel terug naar de laatste plaats. Een situatie waarin je liever je auto in de pits zou parkeren dan dat je nog doorgaat.

Button was echter niet klein te krijgen en besloot niet op te geven en te blijven knokken voor elk mogelijk punt. Wat volgde was één van de meest indrukwekkende comebacks in de geschiedenis van de sport. Button, die op dat moment 21e lag, begon aan een meesterlijke inhaalrace. Hij profiteerde van de verbeterende weersomstandigheden, reed op slicks toen anderen dat nog niet aandurfden en haalde de ene na de andere coureur in. Zijn rondetijden waren fenomenaal en hij klom snel naar de top tien. Ondertussen waren er meer incidenten op de baan. Michael Schumacher reed een van zijn beste races sinds zijn comeback bij Mercedes en wist zelfs kortstondig op de tweede plaats te rijden. Massa en Kamui Kobayashi vochten intense duels uit, waarbij Massa uiteindelijk de overhand had.

Vettel met een zeldzame fout

In de laatste fase van de race reed Button na zijn sensationele inhaalrace plotseling op de tweede plaats achter Vettel. Met nog enkele ronden te gaan, had Button het gat naar Vettel gedicht en zette hij de regerend wereldkampioen onder druk. In de allerlaatste ronde maakte Vettel een zeldzame fout; hij verloor de achterkant van zijn auto in bocht zes, waardoor Button de leiding kon overnemen. Het publiek, alle televisiekijkers en de betrokkenen in de paddock wisten niet wat ze zagen. Button reed vervolgens naar de overwinning, terwijl Vettel genoegen moest nemen met de tweede plaats. Een epische en ongekende comeback van de man die twee jaar daarvoor wereldkampioen werd met het team van Brawn Grand Prix.

Ongeloof bij Button

Jenson Button beschreef later in zijn boek How to be an F1 driver zijn overwinning als de beste uit zijn carrière. Vettel gaf na afloop van de race toe dat hij een fout had gemaakt, maar benadrukte ook dat zijn tweede plaats hem nog steeds een solide voorsprong in het kampioenschap gaf. Terecht ook, want de man uit Heppenheim kroonde zich later dat jaar tot wereldkampioen. Mark Webber eindigde als derde en voltooide het podium. De race duurde in totaal vier uur, vier minuten en 39 seconden, waardoor het de langste race in de geschiedenis van de Formule 1 werd. Button’s overwinning was ongekend; hij maakte vijf pitstops en kreeg een drive-through penalty, maar wist toch te winnen.

De Grand Prix van Canada 2011 blijft een van de meest gedenkwaardige races in de Formule 1-historie. Het was een race vol drama, strategie en spektakel, en het benadrukte het talent en de vechtlust van Button. De race wordt nog steeds beschouwd als een klassieker en een bewijs van hoe onvoorspelbaar en opwindend de Formule 1 kan zijn, een sport waarbij je nooit en te nimmer moet opgeven.

