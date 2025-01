Pierre Waché stelt namens Red Bull Racing dat de geruchten rondom de RB20 en de prestaties van de auto niet kloppen. De Fransman legt uit wat er in 2024 fout is gegaan en waarom het meer aan McLaren lag dan aan Red Bull zelf.

In gesprek met Motorsport.com zegt Waché dat hijzelf geen idee heeft hoe Red Bull in en vanaf Miami ineens minder was. De geruchten over de upgrades die niet zouden werken of veranderingen die averechts zouden hebben gewerkt, kloppen volgens de technisch directeur niet. “Dat is een goede vraag, omdat wij de auto niet hebben veranderd. We hebben de manier waarop we de auto afstelden ook niet veranderd, dus het lijkt erop dat die ommekeer meer aan anderen lag dan aan onszelf, dus dat anderen een grote stap hebben gezet.” Toch was dit niet de hoofdreden dat Red Bull die race niet won. "Eerlijk gezegd hadden wij die race alsnog moeten winnen, maar we waren niet langer het snelst. Op dat moment waren we min of meer gelijk en was er duidelijk iets veranderd in hoe de dingen gingen, vooral bij McLaren. De auto [van Red Bull] is niet veranderd, om dat heel duidelijk te maken. In de set-up was ook niets fundamenteel anders wat zou kunnen verklaren waardoor we langzamer waren. En wij kijken naar alles, naar alle details. Het is juist ons werk om deze dingen te bekijken en te begrijpen.”

In plaats van Red Bull achteruit ging McLaren vooruit

Volgens Wache was het niet per se de auto van Red Bull die minder was geworden, maar meer de auto van McLaren die ineens beter was dan voorheen. “Zij hadden minder bandenslijtage dan wie dan ook en hun pakket leek vanaf dat moment ineens erg goed te werken. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, dat moet je aan hen vragen en niet aan mij! Ik weet alleen wat wij met de auto hebben gedaan. Het gedrag van onze auto was vergelijkbaar met China [met grote voorsprong door Verstappen gewonnen]. We brachten een upgrade in Suzuka en een upgrade in China en die werkten goed. In Miami zaten we min of meer op hetzelfde niveau, maar zagen we dat McLaren in de race ineens de sweet spot wist te raken met hun performance.”

Waché over speculatie

Rondom Red Bull waren er in 2024 op verschillende manieren veel speculaties, over de toekomst van Max Verstappen en het grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, maar ook over de RB20 en de mindere prestaties. Op Waché en zijn team had dit geen invloed, stelt hijzelf. “Nee, dat beïnvloedt me niet. Het verandert namelijk niets aan het feit dat het team en ik ieder weekend de druk hebben om de best mogelijke auto te leveren. Speculaties en dingen die er omheen gebeuren, veranderen niets aan hoe je reageert. Ik heb genoeg druk en hoef mezelf niet nog meer [druk] op te leggen. Wij waren vooral verbaasd door de stap van anderen. Ook als je ziet wat ze hebben gedaan, dan was dat niet enorm. Het was meer dat de hele auto [van McLaren] ineens samenkwam. Het was voor ons in ieder geval een grote verrassing.”

