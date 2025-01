Max Verstappen had vorig jaar natuurlijk een hoop te doen met de FIA en één van zijn vetes met het motorsportorgaan had natuurlijk te maken met het schelden op de persconferentie. De Nederlander is dat nog altijd niet vergeten en haalt met een subtiel grapje nog eens uit naar de handhaver in de Formule 1.

De hele soap vorig jaar begon met uitspraken van Mohammed Ben Sulayem, die de coureurs er op bijzondere wijze op attendeerde dat gescheld strenger bestraft gaat worden in de toekomst. De uitspraken van de FIA-president bleken aan dovemansoren gericht in het geval van Verstappen, die op de persconferentie van de Grand Prix van Singapore op donderdag liet blijken geen gehoor te geven aan het verzoek. "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto fucked was", zei hij terugkijkend op Bakoe nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging. Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren.

Scheldende mensen

Die taakstraf heeft de aanstaande vader inmiddels uitgevoerd in Rwanda en daarmee is de kous wat betreft die zaak af. Verstappen zelf blijkt het gedoe echter nog niet vergeten te zijn. Tijdens zijn livestream op woensdagavond met de mannen van Team Redline valt hij op subtiele en sarcastische wijze terug op de vete van 2024. Nadat één van zijn game-genoten opmerkt dat iemand een 'slecht woord' zou hebben gezegd, haakt Verstappen in: "Ik heb hem gemute. Ik hou er niet van als mensen vloeken", zo zegt hij met een knipoog en kleine sneer richting de FIA.

siggy: “oh he said a bad word!!”



max: “i muted him, i don’t like it when people swear.”



a grudge is a grudge 😭 pic.twitter.com/Cjw1grUfVq — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 8, 2025

