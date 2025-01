Bradley Lord van het Formule 1-team van Mercedes vertelt dat de manier waarop de Duitse grootmacht is omgegaan met de nasleep na de crash van Max Verstappen op Silverstone in 2021, iets is wat ze anders zouden doen als ze terug in de tijd konden gaan.

De Grand Prix van Groot-Brittannië van 2021 staat bij veel Formule 1-fans in het geheugen gegrift. Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten dat jaar een zinderde titelstrijd uit, met de race op Silverstone als een van de meest zwarte bladzijdes van dat jaar. Het tweetal ging nek aan nek door de eerste paar bochten in de openingsronde, toen het mis ging in Copse. Hamilton tikte Verstappen - rijdend aan de buitenkant - bij het ingaan van de bocht aan, waarna de Nederlander op zeer hoge snelheid zijwaarts de muur inklapte. Bij de impact kwam een kracht van 51G kijken.

Harde crash Verstappen

Verstappen werd voor de zekerheid per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar hield geen serieuze verwondingen aan de crash over. Pas afgelopen jaar deed de Limburger echter uit de doeken dat hij lange tijd last heeft gehad van wazig zicht ten gevolge van de crash. Volgens teambaas Christian Horner zou Verstappen ook even bewusteloos zijn geweest. Hamilton werd door de wedstrijdleiding aangewezen als schuldige en kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, maar wist de race alsnog te winnen.

Mercedes blikt terug

De zege werd zowel door Hamilton als Mercedes uitbundig gevierd na afloop, iets wat erg slecht viel bij Verstappen en Red Bull Racing, omdat de Nederlander op dat moment nog in het ziekenhuis lag. Terugblikkend is Bradley Lord - Chief Communications Officer bij Mercedes - van mening dat ze anders met de nasleep om hadden moeten gaan: "Als we het zouden hebben over iets waar we spijt van hebben: dan denk ik [dat we spijt hebben van] dat we de woorden van een teamlid van Red Bull over de toestand van Max na zijn crash op Silverstone in 2021 hebben aangenomen, en het daarom een beetje voor lief hebben genomen", klinkt het in een exclusief interview met PlanetF1.

Terug in de tijd

Lord vervolgt: "De manier waarop we met die nasleep omgingen, was denk ik een punt waarop de relatie dramatisch verzuurde. We hadden dat op een andere manier kunnen afhandelen, die meer recht zou hebben gedaan aan de bezorgdheid die we op dat moment hadden over het welzijn van Max, ongeacht onze kijk op het incident en wat er fout en goed was." De achterban van zowel Verstappen als Hamilton kreeg het online vervolgens behoorlijk met elkaar aan de stok, iets wat volgens Lord nooit de bedoeling is geweest: "Dat was denk ik het moment. Als we terug konden gaan in de tijd en het konden veranderen, denk ik dat we onze reacties en wat we deden op dat moment, rond die middag, zouden veranderen.”

