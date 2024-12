Max Verstappen heeft onthuld dat de Grand Prix van Brazilië "emotioneel uitputtend" was, en dat hij niet in staat zou zijn om de race nogmaals te beleven. Verstappen won de chaotische Grand Prix vanaf de zeventiende plaats, na meerdere maanden geen zege meer te hebben geboekt.

Na de Grand Prix van Mexico stond Verstappen onder veel druk. De Nederlander had op het Autodromo Hermanos Rodriguez twintig seconden aan straffen gekregen voor zijn manier van racen tegenover rivaal Lando Norris, en werd fel bekritiseerd in de media. Ook liep Norris steeds meer in op Verstappen, wiens Red Bull niet in staat was om de pijlsnelle McLarens bij te benen. De volgende tegenslag kwam in de kwalificatie, toen Verstappen zijn snelle ronde in Q2 niet kon afmaken door een rode vlag, en zich slechts als twaalfde kwalificeerde. Hier kwam een gridstraf van vijf plaatsen op, waardoor hij van de zeventiende plek begon. Na een knotsgekke maar uiterst indrukwekkende race won Verstappen, terwijl Norris vanaf pole position op de zesde plaats terecht kwam. Deze mokerslag in het kampioenslag bleek finaal, en Verstappen gooide de titelstrijd in het slot in Las Vegas.

Zou Brazilië niet opnieuw willen beleven

Ondanks de historische prestatie - bijna nooit won iemand een Grand Prix vanaf de zeventiende plek of verder naar achter - zou Verstappen die dag niet nogmaals willen beleven, mocht dit kunnen. "Ik zou Brazilië niet opnieuw willen beleven," verklaarde Verstappen bij Talking Bull, de podcast van Red Bull Racing, "want die dag was emotioneel zo uitputtend dat ik het niet nogmaals kan doen. Als ik die dag opnieuw zou beleven, zou ik doodgaan," grapte de Limburger.

Handen waren ijskoud

Verstappen ging verder door over zijn gemoedstoestand voorafgaand aan de Grand Prix. Door de harde regen was het programma van het weekend ter plekke veranderd, en door de druk en zijn positie op de grid ging het niet goed met Verstappen op de dag van de race. "Mensen die me die dag zagen, en in het bijzonder mijn vriendin Kelly, weten dat [ik er slecht aan toe was]. Zij kwam voor de race naar mijn kamer en normaal ben ik niet zo nerveus. Je bent gewoon goed voorbereid, al heb je soms wat zenuwen omdat je goed wil presteren. Maar ze zei dat mijn handen ijskoud waren. Dat soort momenten wil je niet opnieuw beleven. Ze zijn geweldig om naar te kijken, maar niet om opnieuw te beleven."

