Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou Williams over enkele jaren wel eens het nieuwe McLaren kunnen worden. Montoya ziet het team uit Grove grote stappen maken met Carlos Sainz als de leider van het team, en denkt dat de historische ploeg terug zou kunnen keren waar het vanouds regelmatig te vinden was.

De Grand Prix van Spanje in 2012 was de laatste keer dat Williams een race wist te winnen. Pastor Maldonado won de Grand Prix op pure snelheid in een knotsgek seizoen, waar de eerste zeven races door zeven verschillende coureurs werden gewonnen. In 2015 wist het team nog op de derde plaats - boven Red Bull - te eindigen in het constructeurskampioenschap, maar ging hard achteruit aan het einde van 2017. Door financiële problemen werd het team al snel de laatst geplaatste ploeg, en kort erna moest de familie Williams het team verkopen om in leven te blijven. Onder Dorilton Capital is er progressie geboekt in het klassement en scoort Williams sporadisch punten, en het aantrekken van James Vowles van Mercedes als nieuwe teambaas werd gezien als een slimme zet. Vowles heeft een sleutelrol gespeeld in het aantrekken van Sainz, en samen met Alex Albon is er optimisme in Grove dat Williams weer op de weg terug is.

Kijk waar McLaren was

De beslissing van Sainz, die weg moest bij Ferrari door het aantrekken van Lewis Hamilton, om naar Williams te gaan, verbaasde veel mensen. De Spanjaard won dit jaar nog twee Grands Prix, en zal nu achteraan moeten gaan vechten om enkele punten. Toch snapt Montoya de beslissing erg goed, en ziet hij de investering die Sainz maakt door Williams te kiezen. "Van de kansen die hij heeft gehad, is dit volgens mij de beste ja, want Williams kan over twee of drie jaar een nieuw McLaren van nu zijn," zo vertelt Montoya bij Marca. "Kijk naar McLaren, en waar zij drie of vier jaar geleden nog waren. Carlos kan groeien met Williams. Als ze de dingen goed doen, kunnen ze het [evenaren van McLaren] behalen." In 2018, zes jaar geleden, stond McLaren nog op de zesde plaats, maar in 2015, minder dan tien jaar geleden, werd het team uit Woking zelfs negende, ondanks het hebben van twee wereldkampioenen in Jenson Button en Fernando Alonso.

Druk op Alex Albon

Naast de opmars van Williams, denkt Montoya dat er binnen het team ook nog een interessante dynamiek kan ontstaan. Alexander Albon is in Grove al sinds het vertrek van George Russell de aanvoerder, maar nu zal de Thaise coureur het moeten waarmaken naast een van de besten moeten gaan waarmaken. "Hij [Sainz] wint races en tijdens de eerste test in Abu Dhabi was hij al sneller dan Williams kwalificeerde voor de laatste race en hij is meer gefocust, en alles gaat zich alleen rond Carlos ontwikkelen. Alex gaat van de koningin naar de prinses, hij wordt gedegradeerd en als Carlos sneller gaat, zou het me niet verbazen als ik een Alex zie zoals hij was bij Red Bull; nerveus."

