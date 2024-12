Red Bull-simulatorcoureur Rudy van Buren onderstreept het grote probleem van de huidige grondeffect-auto's namelijk, het kleine werkvenster wat daardoor gecreëerd wordt. Red Bull worstelde daar in 2024 ook mee en moest nog voordat het aan de balans kon werken, eerst in het juiste werkvenster terechtkomen.

Coureurs geven vandaag de dag meer dan eens aan dat er een dunne lijn is tussen wat werkt en wat niet werkt. Het heeft alles te maken met het aan de praat krijgen van de wagens, maar daar is tegenwoordig een heleboel voor nodig. Zo kan het verschil van temperatuur ervoor zorgen dat één team ineens er bovenuit springt, maar als het zonnetje doorkomt, een ander team weer ineens de snelste wagen heeft. Het tekent de onvoorspelbaarheid, waar de neutrale fan uiteraard tevreden mee is. Voor de teams is het een zaak om op te lossen en een wagen te creëren die op alle banen en alle omstandigheden een hoge nullijn heeft.

McLaren de terechte kampioen

Het team dat uiteindelijk de meest allround wagen heeft gecreëerd is volgens Van Buren de constructeurskampioen, McLaren. "Met die auto moesten ze het wel pakken. Zo kun je er ook naar kijken. Zo kun je ook naar het rijderskampioenschap kijken, dat ze daar ook wel wat steekjes hebben laten vallen. Ik wil niet zeggen dat ze dat hele gat zouden dichten richting Max, maar we kunnen allemaal een aantal wedstrijden opnoemen waar de keuzes niet voordelig waren. De auto is snel, zeker als je bekijkt waar ze aan het begin van het seizoen stonden. Knap hoe ze dat hebben omgedraaid", zo legt Van Buren in gesprek met GPFans uit.

Werkvenster F1-auto's

Dat Red Bull mis heeft gegrepen lag aan de ontwikkeling van de wagen, maar ook kon het team de RB20 op het circuit niet altijd in het optimale werkvenster krijgen. "De huidige auto's in de Formule 1. Het werkvenster is zo verschrikkelijk klein, als je daar bovenop zit, dan kun je er ook weer ineens staan. Kijk naar Ferrari, die zijn in COTA 'by far' de snelste, maar in Mexico rijden ze mee om P4, P5 of P6. Het zijn echt van die hele kleine marges. Dat heeft McLaren over het hele seizoen gewoon het beste gedaan", aldus Van Buren.

