Max Verstappen en George Russell beleefden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi een heuse woordenoorlog in de media-pen, waarbij er over en weer harde woorden vielen. Vervolgens zagen we het tweetal samen poseren op een foto van de Grand Prix Drivers' Association en voorzitten Alexander Wurz legt nu uit hoe dat kon.

Het raceweekend in Qatar leek ervoor zorgen dat Verstappen en Russell hun relatie een flinke deuk heeft opgelopen. Het had allemaal te maken met wat er op zaterdag gebeurde in het Midden-Oosten. Verstappen pakte weliswaar vrij onverwacht de pole position, lang kon hij daar niet van genieten. Hij kreeg een vrij controversiële gridstraf van één plek aan zijn broek. Het gebeurde na een moment met Russell, die snel richting Verstappen reed in een langzame ronde en vervolgens claimde in de weg gereden te worden door de viervoudig wereldkampioen. Vervolgens ging dat in het kamertje van de stewards nog even door. Verstappen sloeg zondag terug door hem meteen op de baan in te halen en de zege te pakken.

Artikel gaat verder onder video

Samen op de foto

Na afloop was Verstappen totaal niet te spreken over zijn Britse collega en in Abu Dhabi ging het moddergooien via de media onverminderd door. Over en weer vielen er harde woorden en het leek er dan ook op dat het tweetal eigenlijk nimmer meer op goede voet verder zou kunnen. Zelfs bij het jaarlijkse etentje met alle coureurs in Abu Dhabi weigerde Russell om op het vrijgehouden stoeltje naast Verstappen te gaan zitten. Tóch leek er vervolgens wat in positieve zin gebeurd te zijn. De Grand Prix Drivers' Association, de bond van alle gezamenlijke coureurs, postte op hun kersverse Instagram-pagina een foto van alle coureurs bij elkaar, met Verstappen en Russell gebroederlijk in het midden.

Sport groter dan individu

Hoe heeft dat kunnen gebeuren slechts één dag na het gedoe bij het etentje en na alle harde woorden die gevallen waren even daarvoor? GPDA-voorzitten Wurz legt het uit: "Dat was absoluut met opzet. Het was afgesproken met alle coureurs, de twintig leden die bij de bijeenkomst waren. Het is voor mij heel belangrijk om te zeggen 'jongens, de sport is groter dan het individu en de GPDA is groter dan de individuele leden. De GPDA is het platform voor ons om samen te werken in het belang van de coureurs, de veiligheid, de sport en de fans. Om de toon te zetten zei ik daarom ook: foto's zeggen meer dan duizend woorden, kom gewoon bij elkaar staan. Je hoeft elkaar niet te omhelzen, je hoeft elkaar geen hand te geven en je hoeft elkaar niet te kussen, al wilden alle anderen dat wel", citeert Motorsport.com de lachende voorzitter.

Niet bemoeien

Wurz vervolgt: "Tijdens de bijeenkomst zei iedereen 'natuurlijk doen we dat'. Max heeft het gedaan, George heeft het gedaan. Dat was het signaal dat we wilden afgeven." Een goede zaak, dus. Toch wil de voormalig coureur zelf geen rol spelen in het bijleggen van de ruzie tussen het tweetal: "Nee, dat wil ik in dit geval echt niet doen. Dat moeten ze zelf doen. Ze zijn volwassen genoeg om dat te doen, misschien wel in de winter. Ik zag mezelf hier alleen in mijn positie binnen de GPDA, en dat was met opzet. Als iemand me erom zou vragen, dan zou ik het natuurlijk doen. Maar dan nog is het te vroeg om er nu tussen te springen. Ik vond het op de eerste plaats belangrijk dat ze allebei beseffen dat de GPDA aan de buitenwacht wil laten zien dat we eensgezind zijn. Ondanks alles zijn we eensgezind. Maar er komt een moment dat we een signaal moeten afgeven: we respecteren elkaar, voor de fans en voor de veiligheid. En er is geen discussie meer is. Van beide kanten gezien niet meer."

Gerelateerd