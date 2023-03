Kimberley Hoefnagel

Christian Horner kan redelijk tevreden terugkijken op de kwalificatie in Djedda. Hoewel de technische problemen aan de kant van Max Verstappen volgens de teambaas redelijk frustrerend zijn, is hij blij dat het tijdens de kwalificatie is gebeurd. Daarnaast maakt ook de pole positie van Sergio Pérez veel goed.

Voorafgaand aan de kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit was Verstappen de grote favoriet voor pole positie. De Nederlander moest het veld echter vroegtijdig ruimen, dat hij in Q2 te maken kreeg met technische problemen. Hierdoor moest hij genoegen nemen met de vijftiende startplek. Pérez wist uiteindelijk optimaal van de problemen aan de kant van Verstappen te profiteren en pakte de tweede pole positie uit zijn carrière.

Teambaas Christian Horner is enorm te spreken over het optreden van de Mexicaan. "Allereerst is het fantastisch voor Checo", vertelt Horner tegenover Viaplay. "Om zijn tweede pole te pakken, een jaar na zijn eerste pole op dit circuit. Het was een geweldige ronde van hem in Q3. Zijn eerste ronde was uiteindelijk goed genoeg, dus hij begint op de best mogelijke plek. Fernando zal hard met hem racen, maar het is geweldig om die pole te pakken."

Problemen met de aandrijfas

Over de problemen aan de kant van Verstappen heeft de Brit het volgende te zeggen: "Het lijkt op een probleem met de aandrijfas. We moeten erachter komen wat dat probleem heeft veroorzaakt en natuurlijk moeten we zorgen dat we het aanpakken. Het is natuurlijk enorm frustrerend dat het vandaag is gebeurd. Maar ik heb natuurlijk liever dat het vandaag gebeurt dan morgen."

"Zijn snelheid was echt ongelofelijk", vervolgt Horner. "Zijn ene ronde was goed genoeg geweest voor de vierde plek op de grid." Gevraagd of Verstappen op zondag kans heeft om verder naar voren te komen, reageert Horner: "Absoluut, er zijn morgen nog mogelijkheden. Ik denk dat het zal draaien om strategieën, safety cars en het uit de problemen blijven tijdens de eerste ronde. Dus alles ligt nog open", besluit de teambaas.