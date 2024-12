Juan Pablo Montoya is van mening dat sommige coureurs een doelwit op hun rug hebben bij de FIA. De voormalig Formule 1-coureur deelt daarnaast de mening van Max Verstappen dat er vooringenomenheid bestaat binnen de Britse Formule 1-media.

Max Verstappen legde het afgelopen seizoen beslag op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap in de Formule 1, maar speelde ook meer dan eens in negatieve zin de hoofdrol in de media. De Nederlander raakte verschillende keren betrokken bij relletjes met de FIA en de media. Zo noemde Verstappen een aantal straffen die hij tijdens het seizoen opgelegd kreeg ronduit belachelijk, en was hij kritisch op de in zijn ogen inconsistente beslissingen van de wedstrijdleiding. Verder verweet hij de Britse media dat ze niet objectief zouden zijn in zijn gevechten met Lando Norris en eerder Lewis Hamilton.

Doelwit van de FIA

Juan Pablo Montoya schaart zich achter Verstappen "Ik ben het ermee eens dat er altijd inconsistentie is geweest", klinkt het tegenover Instant Casino. "Als de FIA je niet moet gaat het vaak zo met een racestewards dat als je een straf krijgt voor een incident, je negentig procent van de tijd de volgende keer ook een straf krijgt, zelfs als je onschuldig bent, omdat je een historie hebt. Ze kunnen niet uit hun geheugen wissen wat je eerder hebt gedaan. Je krijgt een reputatie, zelfs als je de straf al hebt geïncasseerd. Het is alsof je geld gestolen hebt, naar de gevangenis gaat, je weer vrij komt, er ergens anders geld verdwijnt en de eerstvolgende keer dat een agent je tegenkomt, gaat hij ervan uit dat jij het hebt gedaan. Dat is hoe het gaat.

Vooringenomenheid bij Britse media

De Formule 1-legende vervolgt: "Ik denk dat de échte vraag is of Mohammed Ben Sulayem het huis schoon probeert te houden? Als je echt het orgaan bent dat de regels controleert en alles uitvoert, kan je geen favorieten hebben. Ik heb de Grand Prix van Qatar met Engels commentaar gekeken. Lando maakte een fout door niet te liften en de commentatoren zeiden: 'het is belachelijk dat hij een straf krijgt.' Of als Lando een fout maakt, zeggen ze: 'Oh, dat komt bijna nooit voor.'"

Montoya neemt de spin van Pérez in Qatar als voorbeeld, waar er iets vast leek te slaan in de auto van de Mexicaan: "Kijk naar Pérez als hij is gespind. Als je er naar kijkt, zie je dat hij gespind is, maar ook geen aandrijving in de auto heeft. Spinde hij gewoon, of ging er iets mis in de auto toen hij gas gaf? Er is geen reden voor de auto om niet meer te werken nadat je bent gespind. Hij raakte niets, maar de Britse commentatoren zeiden: 'Hij spinde gewoon. Het is een gebrek aan talent. Hij zou niet achter het stuur moeten zitten.' Toen Max zei dat hij het verkeerde paspoort heeft, kon ik mij erg in die uitspraak vinden."

