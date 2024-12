Prachtig nieuws tijdens de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi: Max Verstappen wordt vader. De viervoudig wereldkampioen maakte het heugelijke nieuws op vrijdagochtend bekend via de socials en reageert nu voor het eerst op het heugelijke nieuwtje.

Hoewel er dit weekend voorlopig alleen plek leek te zijn voor moddergooien en negativiteit in de paddock van Abu Dhabi, kunnen we op vrijdag eindelijk weer wat leuks melden: Verstappen en Kelly Piquet zijn in verwachting van hun eerste kindje. We hebben lange tijd al mogen zien hoe Verstappen fantastisch overweg kon met Penelope en dus viel het niet uit te sluiten dat familieman Max binnen de kortste keren ook een keer zelf aan een kindje zou gaan denken. Dat is nu gebeurd en het nieuws werd op vrijdagochtend, vlak voor het laatste raceweekend van het jaar, gedeeld met de wereld.

Verstappen reageert

Een paar uur later verscheen de 27-jarige Nederlander in de paddock voor zijn raceverplichtingen en vanzelfsprekend kreeg hij van het Red Bull-team vragen over het grote nieuws: "Ja", reageert hij op de vraag of hij er zin in heeft om vader te worden. "Natuurlijk ben ik al een soort van bonusvader. Maar ik heb er nog steeds ontzettend veel zin in, natuurlijk", zo luidt de eerste reactie van Verstappen op het worden van een vader.

