Russell over Verstappen: 'Ik was ook kampioen geworden in de Red Bull'

George Russell denkt dat het buiten kijf staat dat hij in de RB20 van Max Verstappen ook kampioen zou zijn geworden dit seizoen. Russell won zelf twee Grands Prix met Mercedes dit seizoen, maar kreeg het aan de stok met Verstappen voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar. De Nederlander meende dat Russell hem een gridstraf had aangesmeerd toen beiden door de stewards werden opgetrommeld.

Russell is bezig aan zijn beste seizoen in de Formule 1. Naast zijn twee overwinningen kwam hij ook als eerste over de finish bij de Grand Prix van België, maar werd achteraf gediskwalificeerd gezien zijn Mercedes te licht zou zijn geweest. Desalniettemin houdt de Brit zijn team- en landgenoot Lewis Hamilton achter zich in het kampioenschap, en trekt Hamilton ook aan het kortste eind in het kwalificatieduel. Naast zijn overwinningen stond Russell ook viermaal op pole position, waaronder Qatar nadat Verstappen een gridstraf kreeg. De 26-jarige coureur heeft in 2024 meer pole positions en overwinningen dan in zijn hele carrière voorafgaand aan dit seizoen, en denkt klaar te zijn om Mercedes te leiden in de toekomst na het vertrek van Hamilton.

Verstappen is heel goed te verslaan

De Daily Mail vroeg voor de Grand Prix van Qatar of Russell kampioen zou zijn geworden in de McLaren van Lando Norris, en het antwoord was glashelder. "Absoluut." En in de RB20 van Verstappen, die vroeg in het seizoen domineerde maar hard afzakte? "Zeker weten." Russell analyseert zijn rivalen, met wie hij in 2025 om de titel denkt te gaan strijden als Mercedes hem hiervoor het goede gereedschap geeft. "Max heeft één keer gewonnen in de laatste 12 races, dus hij is heel goed te verslaan. Het verschil (tussen Verstappen en Norris, red.) is dat wanneer Max de kans kreeg, hij won, terwijl zijn rivalen die hem dit jaar hadden moeten verslaan, dat niet deden. Zij (Norris en McLaren, red.) hebben veel punten weggegooid en daarom heeft Max, die een buitengewone coureur is, het kampioenschap vroegtijdig gewonnen. Ik zeg dat ik had kunnen winnen in de Red Bull omdat het de snelste auto was in het begin. Zelfs Checo [Pérez] was een paar keer tweede. Pas in de tweede helft van het seizoen waren ze het op twee na beste team."

Erg tevreden over eigen prestaties

Dit is het derde seizoen van Russell bij Mercedes, en in 2025 zal hij voor het eerst het team moeten gaan leiden. Lewis Hamilton vertrekt, en tiener Kimi Antonelli neemt plaats naast de Brit. Russell denkt dat hij hier klaar voor is, gezien hij in 2024 al korte metten heeft gemaakt van de zevenvoudig wereldkampioen. "Lewis die vertrekt, verandert niet veel. Ik ga dan beginnen aan mijn zevende jaar in de Formule 1. Ik ben klaar om te strijden voor een wereldkampioenschap. Ik heb enorm veel geleerd van Lewis, maar ik ben erg tevreden over mijn eigen prestaties. Als mijn auto niet technisch te licht was geweest in België, wat leidde tot diskwalificatie nadat ik daar had gewonnen, zou ik nu zo'n 40 punten voor Lewis staan."