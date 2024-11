De Grand Prix van Las Vegas heeft zondag Max Verstappen zijn vierde wereldtitel uit zijn loopbaan bezorgd. Na afloop mocht de kersverse winnaar van dit seizoen plaatsnemen in een Rolls Royce en dat deed hij samen met Gianpiero Lambiase. Het leverde - zoals je kan verwachten - kostelijke beelden op.

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en voormalig race engineer Xavier Marcos Padros, die we toch al met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio konden betrappen in de afgelopen jaren. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Hilarische beelden

Het is dan ook niet gek dat Lambiase de man was die samen met Verstappen meegestuurd werd door het team richting de feestelijke taferelen. Het tweetal heeft het soms in het heetst van de strijd zwaar met elkaar, maar kunnen onderaan de streep ook niet zonder elkaar. Verstappen en Lambiase stapten samen in een Rolls Royce om gereden te worden richting de podiumtaferelen. Op de beelden, die hier te zien zijn, is het genieten geblazen van de chemie tussen het tweetal. Verstappen lijkt bovendien meer interesse te hebben in het tafeltje in de luxe auto, waar hij vervolgens zijn drankfles op kan zetten, dan het feit dat hij zojuist viervoudig wereldkampioen is geworden. Ook Lambiase kon vervolgens zijn lach niet onderdrukken.

