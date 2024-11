Jeremy Clarkson liet recent optekenen dat hij Max Verstappen de beste coureur aller tijden vindt. Hoewel veel mensen het daar inmiddels mee eens worden, is dat niet bij iedereen het geval. Jacques Villeneuve is bijvoorbeeld kritisch op die uitspraken van Clarkson.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen in Brazilië één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Uitspraken Clarkson

Na afloop van het memorabele weekend in Brazilië kreeg Verstappen wereldwijd de complimenten. Ook Clarkson kon zijn bewondering niet onder stoelen of banken steken: "We hebben twee belangrijke dingen geleerd tijdens de Grand Prix in Brazilië", begon Clarkson in zijn column bij The Sun. "Alhoewel, drie dingen, als je Lance Stroll meerekent, die zijn net gerepareerde auto crashte tijdens de formatieronde. En vervolgens reed hij de grindbak in. Ten eerste, Max Verstappen is een van de grootsten aller tijden. Hij is misschien wel de meest geweldige coureur die we ooit hebben gezien", zo schreef de jubelende presentator. Nonsens, zo denkt Villeneuve: "Hoe kan Jeremy Clarkson zeggen dat Max Verstappen de beste aller tijden is?", vraagt hij zich hardop af tegenover Grosvenor Sport.

Ander tijdperk

Villeneuve legt uit waarom hij dat denkt: "Hij had een geweldig seizoen toen hij Lewis versloeg voor zijn eerste kampioenschap. Toen had hij het op dezelfde manier als Lewis zijn eerste won. Daarna had hij gemakkelijke titels, net zoals dat Lewis gemakkelijke titels had. Dit jaar is hij bezig met terugvechten. Dit jaar is dus een geweldig jaar geweest. Je kan het tijdperk van Fangio niet vergelijken met nu. Het zijn verschillende tijdperken. Je kunt dus simpelweg niet zeggen dat één van hen de beste allertijden is. De sport is daarvoor teveel veranderd", zo besluit hij zijn woorden over de uitspraken van Clarkson.

