Donderdag 16 maart 2023 15:47

De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat het komende weekend voor de derde keer op het programma en als de eerste twee races een voorbode zijn, wordt het opnieuw een spektakel in Djedda. Michael Bleekemolen laat zijn licht schijnen op de race van het komend weekend en verwacht voorin weinig verandering.

De eerste twee edities van de Grand Prix van Saoedi-Arabië leverden twee schitterende races af. Tijdens de allereerste race in Djedda konden we genieten van het ongekend intense gevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, waarbij het tweetal elkaar op de baan meerdere keren op harde wijze tegenkwam. De tweede editie van de race speelde Verstappen opnieuw een hoofdrol, al was hij dit keer verwikkelend in een prachtig en fair duel met Charles Leclerc.

Voorspellingen voor Djedda

Dat belooft dus wat voor de derde editie van de race in Djedda, al heeft de eerste race van dit nieuwe seizoen wel voor een hoop scepsis gezorgd onder fans en analisten. Zo wordt er gevreesd dat Verstappen en Red Bull dit seizoen zwaar gaan domineren. Zelf roepen ze in Milton Keynes dat de race in Djedda heel anders gaat zijn dan het weekend in Bahrein. Bleekemolen denkt in gesprek met GPFans echter dat we weinig veranderingen gaan zien in de pikorde. "Een raar circuit. Ik denk dat Max wel weer gaat winnen. Ik voorzie een beetje dezelfde startopstelling als we afgelopen race gezien hebben. Aston Martin en Mercedes daar zal het wel om spannen. Ik denk dat het daar op neerkomt."

Wanneer krijgt Red Bull tegenstand?

Hoewel er onder Nederlanders natuurlijk gejuicht wordt voor Verstappen, is het natuurlijk altijd leuk om ook de nodige spanning op de baan te zien. Die zal volgens Bleekemolen naar waarschijnlijkheid dit weekend dus uitblijven. De Amsterdammer krijgt de vraag wanneer we wél de nodige verschuivingen en tegenstand voor Red Bull kunnen verwachten "Dat zijn de circuits met de wat snellere vol gas-bochten allemaal, de wat langere rechte stukken. Ik denk dat we daar een beetje op moeten wachten. Dan krijg je misschien en beetje verschuivingen, zeker in het middenveld. Dat moeten we dan maar hopen dat dat gaat gebeuren", besluit hij.