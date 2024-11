Lando Norris heeft zich na afloop van de Braziliaanse Grand Prix een hoop boze fans op de hals gehaald. Meerdere analisten en criticasters hebben al vraagtekens gezet bij de woorden van de Brit vlak na afloop en ook Tom Coronel heeft zijn mening. Begrijpelijk vindt hij het wel.

Tijdens één van de meest sensationele weekenden van het seizoen reed Verstappen op zondag één van de meest sensationele races uit zijn loopbaan. Na veel pech en een opvallend late rode vlag in de kwalificatie én een gridstraf wegens een wissel van zijn ICE, moest de drievoudig wereldkampioen vanaf P17 beginnen aan zijn zware klus. Al vrij snel lag de Nederlander echter in de punten na een magistrale start en vanaf daar werd het alleen maar beter. Verstappen, getergd door de gebeurtenissen van eerder op de zondag, reed in een eigen league en liet werkelijk niets heel van de rest van het veld. Het bezorgde hem zijn eerste overwinning sinds Spanje 2024 én anderhalve hand op de wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Geen talent

Aan de andere kant zag Norris juist zijn gehoopte droom ineens voor een groot gedeelte verdampen. Voor de race leek hij wellicht een gigantische inhaalslag in het klassement te gaan maken, in plaats daarvan liep Verstappen juist flink uit. Met name de rode vlag die Verstappen en de Alpine-coureurs een duwtje de goede richting in gaf, zat vlak na afloop niet helemaal lekker bij Norris: "Zij [de top drie] namen een gokje en dat betaalde zich uit, dat is geen talent, dat is gewoon geluk." De opmerking van Norris kwam hem na afloop op veel commentaar van fans en analisten te staan. Zo noemde Olav Mol de Britse coureur 'sneu': "Mag ik hem even herinneren. Waar startte jij ook alweer vandaan? Als pole position, hoeveelste ben je ook alweer geworden? Dat is dan ook geen talent. Dat is het enige antwoord dat je kan geven. Als je dit zó wegzet. Dat vind ik echt sneu, niet nodig."

Frustratie

Valentijn Driessen vraagt de in Vandaag Inside aangeschoven Coronel naar de opmerkelijke uitspraak: "Volgens die Norris is het geen talent, maar het is geluk. Het heeft weinig met talent te maken, dat zei hij." Coronel heeft ook een duidelijke verklaring voor de uitspraken van de Britse coureur: "Ik begrijp dat, omdat hij heel gefrustreerd is. Ook omdat hij nu wakker is geworden dat het niet meer gaat lukken. Dat is frustratie, wat hij zegt. Dit heeft helemaal niets met geluk te maken. Hij gaat gewoon all-in", zo luidt de verklaring van de rallycoureur.

Gerelateerd