Lando Norris laat weten niet met Max Verstappen te hebben gesproken na afloop van de Grand Prix van Mexico, en dat hij ook niets tegen de Nederlander te zeggen heeft. Wel heeft hij nog altijd veel respect voor de drievoudig wereldkampioen.

Max Verstappen had tijdens de Grand Prix van Mexico een duidelijk doel voor ogen: titelrivaal Lando Norris achter zich zien te houden. Waar dit een week eerder in de Verenigde Staten nog goed uitpakte, ging de Red Bull Racing-coureur in Mexico-Stad echter te ver. Verstappen dwong Norris twee keer vlak achter elkaar buiten de baan toen de McLaren-coureur hem voorbij probeerde te gaan, en dat moest de Limburger bekopen met twee keer een tijdstraf van tien seconden. Verstappen werd daarom uiteindelijk zesde, Norris tweede.

Tijdstraffen Verstappen in Mexico

Sindsdien is er van alles gezegd en geschreven over het incident. Dat Verstappen - met name bij de tweede keer dat hij Norris van de baan duwde - te ver ging, daar zijn de meesten het wel over eens. Wel is er veel verwarring over de uitgedeelde straf van twee keer tien seconden, waar er een week eerder in de Verenigde Staten voor soortgelijke incidenten nog vijf seconden werd uitgedeeld. Veel tijd om er bij stil te staan is er echter niet. Dit weekend staat het sprintweekend in Brazilië op het programma, waar Norris alles op alles zal zetten om zijn achterstand in het wereldkampioenschap op Verstappen verder te verkleinen.

Norris bedankt voor een gesprek

In gesprek met de aanwezige media in Sao Paulo krijgt Norris de vraag of hij met Verstappen heeft gesproken na de Grand Prix van Mexico: "Ik denk niet dat dat nodig is", aldus de Brit. "Ik heb niets te zeggen. Ik heb veel respect voor Max en voor alles wat hij doet, maar niet voor wat er in Mexico gebeurde. Daar heb ik geen respect voor. Wel voor hem als persoon, en voor wat hij heeft bereikt. Het is niet aan mij om met hem te praten. Ik ben niet zijn leraar of mentor. Max weet wat hij moet doen en dat hij fout zat. Diep van binnen weet hij dat."

