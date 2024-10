In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Carlos Sainz heeft zijn eerste pole position van het seizoen behaald en dat deed hij in stijl. Niet alleen zijn tweede ronde in Q3, maar ook zijn eerste ronde was zelfs goed genoeg voor de eerste startplek voor de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Max Verstappen zal de Ferrari-coureur vergezellen op de voorste rij. Lando Norris moest op het Autódromo Hermanos Rodríguez genoegen nemen met de derde plek. De grootste teleurstellingen waren Oscar Piastri en thuisheld Sergio Pérez die al in Q1 werden geëlimineerd. Tijdens de rijdersbriefing in Mexico heeft FIA voorgesteld de richtlijnen omtrent het race en verdedigen bij te werken na het controversiële incident tussen Verstappen en Norris in de Verenigde Staten. Naar verluidt vindt het merendeel van de coureurs dat de eerstgenoemde misbruik heeft gemaakt van een maas in de wet. Verder gaat Verstappen nog in over zijn toekomst en vertelt Toto Wolff over de gevolgen van de klapper van George Russell.

Verstappen duidelijk over toekomst: "Mijn situatie bij Red Bull is nooit veranderd"

Max Verstappen heeft natuurlijk al meermaals aangegeven voorlopig goed te zitten bij Red Bull en heeft het ook al regelmatig over zijn toekomstplannen gehad. In Mexico geeft de wereldkampioen nog maar eens aan wat zijn ideeën over het restant van zijn loopbaan zijn. "Nee, voor mij is de situatie nooit veranderd sinds ik mijn contract heb ondertekend", antwoordde hij kraakhelder op de vraag van het Franse AFP of er nog gesprekken met andere teams zijn geweest. De Nederlander ligt vast bij de energiedrankfabrikant tot en met 2028. Hij wil dat contract gewoon netjes uitzitten: "Dat is duidelijk de intentie. Ik heb mijn lange contract met het team getekend en in een perfecte wereld eindig ik uiteindelijk [mijn carrière] daar." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen over zijn toekomst.

Wolff vreest na schadepost van klapper Russell: "We zitten serieus in de problemen"

Toto Wolff onthult dat de tweede klapper van George Russell, in korte tijd, toch wel aardig in de papieren gaat lopen. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes stelt in gesprek met Sky Sports Deutschland dat het team in 'serieuze problemen' verkeert, met het oog op de budgetcap. "[Het was] 35G. Dus dat was een echt grote impact. Hij is naar het medisch centrum gebracht, maar hij is oké. Maar natuurlijk is de auto zwaar beschadigd... maar we hebben [reserve]onderdelen." Het chassis is volgens Wolff nog wel bruikbaar, maar voor de rest wordt de W15 opnieuw opgebouwd: "Ik denk dat we het oude chassis kunnen behouden, maar alles moet eruit. De motor moet eruit, de versnellingsbak moet worden gecontroleerd en dan de rest. Twee hoeken van de auto zijn volledig verdwenen. Het is dus serieuze schade." Lees hier het hele artikel over de gevolgen van de crash van George Russell.

Sainz ontzettend blij met pole in 'uitdagend' Mexico: 'Deze ga ik vieren'

Carlos Sainz domineerde niet alleen de vrijdag, maar ook de zaterdag van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Hij heeft de pole position binnengesleept in zijn Ferrari met een relatief groot gat naar Max Verstappen en de rest van het veld. "Ik ben zo blij en het waren een paar geweldige ronden", begon Sainz bij de traditionele top drie-interviews. "In Mexico is het zo lastig om een goed rondje aan elkaar te rijgen met hoeveel je glijdt. Maar mijn twee ronden van Q3 waren haast identiek, bijna perfect. Ik heb gewoon genoeg gedaan voor de pole en daar ben ik heel blij mee. Normaal gesproken is het niet zo makkelijk, maar hoe uitdagend het hier is." James Hinchcliffe merkte op dat Sainz comfortabel overkwam in zijn Ferrari. "Ja, sinds Austin hebben we echt stappen gemaakt, zeker in de kwalificatie." Lees hier het hele artikel over Carlos Sainz na het binnenslepen van de pole position.

Verstappen haalt opgelucht adem met P2: 'Had ik eerlijk gezegd niet verwacht'

Voor Max Verstappen is het toch wel een positieve verrassing om zondagavond vanaf de eerste startrij te mogen starten in de Grand Prix van Mexico-Stad. Het eerste rondje van Verstappen in Q3 werd afgepakt en dus stond de druk vol op de ketel. "Ja, best wel veel [druk]", begon de Red Bull-coureur tegenover James Hinchcliffe. "Ik heb gisteren bijna geen ronde gereden. We waren vooral in de achtervolging en VT3 was gewoon niet zo goed." Tijdens die laatste oefensessie was het gat met de snelste tijd aanzienlijk. "Ik stond dus sowieso wel onder druk om een goede kwalificatie te rijden. Mijn eerste ronde werd afgepakt en dat maakt de druk nog groter, maar ik ben enorm blij om op de eerste startrij te staan. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dat mogelijk was." Lees hier het hele artikel over een verbaasde Max Verstappen na de kwalificatie in Mexico-Stad.

Norris onzeker: "Vraagtekens voor ons allemaal"

Lando Norris wist zich als derde te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico-Stad, en daar is de Brit uiterst tevreden mee. Norris moet Max Verstappen en Carlos Sainz voor zich dulden, maar weet dat het Autódromo Hermanos Rodríguez de MCL38 niet ligt in de kwalificatie. "Het is altijd moeilijk te zeggen, maar eerlijk gezegd ben ik best tevreden met de derde plaats", zo vertelde Norris na de kwalificatie op zaterdag. "Ik had het gevoel dat ik de limiet van de auto vrij snel had bereikt, waardoor we er goed uitzagen. In de laatste twee ronden had ik moeite om de auto in de laatste sector controleren. Carlos en Max reden goede ronden, ze zijn het hele weekend al erg snel, vooral Carlos. Ik ben blij met de derde plaats." Lees hier het hele artikel over Lando Norris die zich als derde kwalificeerde voor de Grand Prix in Mexico.

'FIA gaat richtlijnen aanpassen na vergadering over incident Verstappen en Norris'

De FIA gaat naar verluidt de zogeheten driving guidelines, de richtlijnen omtrent het racen en de gevechten op de baan, herformuleren. Dat heeft de internationale autosportbond laten weten tijdens de rijdersbriefing voor de Grand Prix van Mexico-Stad, zo wisten bronnen te vertellen tegenover de BBC. De nieuwe richtlijnen zouden dit seizoen nog aan de coureurs worden gepresenteerd om goedkeuring te krijgen. De FIA zou de vergadering zijn begonnen met een uitleg voor het besluit om Norris een tijdstraf te geven, maar sommige coureurs zouden het hier niet mee eens zijn geweest. Het merendeel van de coureurs is naar verluidt zelfs van mening dat Verstappen misbruik heeft gemaakt van een maas in de wet die bepaalt hoe je mag verdedigen, en dat het in strijd was met de ethiek in de racerij. En dus vinden de coureurs dat er verandering moet komen. Lees hier het hele artikel over het nieuwe plan van de FIA.

