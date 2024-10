Max Verstappen heeft via social media gehint op een speciale aankondiging in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië. Aanstaande maandag om tien uur in de ochtend komt het nieuws naar buiten, zo leest het op X.

De Formule 1 begeeft zich te midden in een intense triple header. Nadat er afgelopen weekend werd geracet in de Verenigde Staten, strijken de teams deze week neer in Mexico, waarna de hele karavaan direct weer doorvliegt naar Brazilië. Vervolgens kunnen de coureurs even weer op adem komen, waarna eind november de laatste drie races van het seizoen achtereenvolgend worden verreden in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. In aanloop naar de race in Brazilië kunnen fans van Max Verstappen iets speciaals verwachten, zo blijkt uit een post van de eigen website van de drievoudig wereldkampioen.

Aankondiging Max Verstappen

Op X hebben Verstappen en zijn team een post geplaatst met als bijschrift "maandag 10 uur in de ochtend, centraal Europese tijd." Kijkend naar de bijgevoegde foto's, lijkt het te gaan om een speciale kledinglijn in het kader van de Braziliaanse Grand Prix. Op de foto's zijn het logo van Verstappen de kleuren van Brazilië duidelijk terug te zien. Wie speciale merchandise van de Red Bull Racing-coureur verzameld, doet er dus goed aan maandagochtend social media in de gaten te houden.

