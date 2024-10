Max Verstappen heeft zondag in Austin, ondanks de vrij lastige Grand Prix in de Red Bull, tóch weer weten uit te lopen in het wereldkampioenschap ten opzichte van Lando Norris. Helmut Marko kan wel genieten van de manier waarop Verstappen op dit moment de kampioenschapsstrijd aanvalt.

Verstappen kwam zondag na een intens gevecht met Lando Norris en een straf van vijf seconden voor zijn concurrent als derde over de streep in de Verenigde Staten. De drievoudig wereldkampioen had rondenlang de veel snellere Brit op de staart van zijn RB20 en moest alles uit de kast trekken om de snelle McLaren achter zich te houden voor een plek op het podium. Het werd een masterclass verdedigen van de Limburger, die constant unieke lijnen koos op het Circuit of the Americas en op die manier zijn titelrivaal achter zich wist te houden. Hij moest uiteindelijk wel de Brit voorrang verlenen, maar de FIA beoordeelde dat Norris deze inhaalactie op een illegale manier bewerkstelligde en trakteerde hem op een vijf seconden straf.

Artikel gaat verder onder video

Voorsprong uitgebreid

Door die straf viel de Britse coureur alsnog terug achter Verstappen en kon de Nederlander zodoende drie punten voorsprong in de titelrace bijschrijven. Gecombineerd met het resultaat in de sprintrace van zaterdag betekende dat zelfs dat Verstappen vijf punten uitliep in het wereldkampioenschap en Norris dus met nog slechts vijf weekenden te gaan opnieuw niet inloopt maar nu een achterstand van 57 punten op de drievoudig wereldkampioen heeft opgelopen. Toch een unieke situatie, daar Red Bull toch al tijden lang niet meer over het sterkste pakket beschikt en Verstappen al sinds Spanje geen Grand Prix meer op zijn naam schreef.

Max is een eekhoorn

Marko kan wel genieten van de manier waarop Verstappen momenteel het wereldkampioenschap probeert binnen te halen: "Max is een beetje zoals een eekhoorn. Elk nootje dat ze zien liggen, rapen ze op", zo maakt hij een bijzondere vergelijking in gesprek met De Telegraaf. "Als het om WK-punten gaat, heeft Max diezelfde filosofie. Hij heeft de ervaring en dat hebben wij als team ook. In 2009 hadden wij bijvoorbeeld ook de snelste auto en de snelste coureur, maar we wonnen de titel niet. We deden veel dingen verkeerd. Duidelijk is nu dat Max nog steeds de beste is. Hij is mentaal heel sterk. Ik zal hem wat dat betreft niet meer vergelijken met andere coureurs…”

Gerelateerd