Dat Max Verstappen in zijn vrije tijd van een feestje houdt is geen geheim, maar dat de drievoudig wereldkampioen Formule 1 ook een nummer van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift kan waarderen, is voor velen nieuw.

Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet waren afgelopen weekend uitgenodigd op de bruiloft van coureur Félix da Costa, die momenteel zijn races afwerkt in de WEC en de Formule E. De Portugese rijder stapte in het huwelijksbootje en Max en Kelly waren aanwezig om dat feestje mee te vieren, iets dat met veel gelach en plezier gepaard leek te gaan. Piquet deelde eerder al een aantal leuke plaatjes van hoe de twee het erg naar hun zin hadden, maar op social media zijn nu ook beelden opgedoken van een dansende Max Verstappen op muziek van Taylor Swift.

