Max Verstappen heeft inmiddels natuurlijk drie wereldtitels en 61 overwinningen op zijn naam staan in de koningsklasse, maar dat Red Bull-coureur moest natuurlijk ook ergens zijn eerste kilometers in een Formule 1-wagen maken. Dat moment is vandaag precies tien jaar geleden.

Hoewel hij nog altijd pas 27 jaar jong is, heeft Verstappen er natuurlijk al een flinke periode opzitten in de Formule 1. De Limburger heeft de sport gedurende zijn loopbaan al flink weten te veroveren en inmiddels kan hij buigen over een indrukwekkend palmares met drie wereldkampioenschappen en 61 overwinningen in de koningsklasse. Ooit moest de Red Bull-rijder natuurlijk zijn eerste kilometers maken in een Formule 1-wagen en die kans kreeg hij precies tien jaar geleden, toen hij vlak na zijn zeventiende verjaardag tijdens de vrije training voor de Grand Prix van Japan in mocht stappen bij het team van Toro Rosso.

Veel kritiek

Vrijwel direct wist de Nederlander indruk te maken met de manier waarop hij op zijn leeftijd achteloos instapte op een technisch uitdagend circuit als Suzuka. Niet iedereen in de Formule 1-wereld was blij met de beslissing van Helmut Marko en consorten. Zo galmde er destijds veel kritiek rond over het feit dat Verstappen al op zo'n jonge leeftijd, waarop hij nog niet eens volwassen was en geen rijbewijs in bezit had, in een Formule 1-wagen mocht stappen. Het team van Red Bull had daar echter maling aan en dat blijkt tien jaar later natuurlijk niet geheel onterecht zijn geweest als we bekijken hoe de historie sindsdien verlopen is.

#OnThisDay in 2014, a young, fresh-faced Max Verstappen made his debut in an F1 practice session! 👏#F1 pic.twitter.com/2Gi2giTh38 — Formula 1 (@F1) October 3, 2023

