Brian Van Hinthum

Vrijdag 10 maart 2023 17:02 - Laatste update: 18:10

Normaal gesproken hebben we één keer per seizoen een pauze van vier weken tussen twee races tijdens de traditionele zomerstop, maar dit jaar hebben we maar liefst twee van dergelijke pauzes in het seizoen. Hoe komt het dat we dit jaar niet één, maar twee keer een gat van vier weken hebben tussen twee Grands Prix?

Zoals gebruikelijk in een Formule 1-seizoen, mogen de coureurs in de zomer even genieten van een aantal weken rust om bij te komen van het lange en intensieve schema en het reizen over de hele wereld. Dit seizoen wordt er even kortstondig een pauze ingelast na de Grand Prix van België op 30 juli, waarna de coureurs en medewerkers uitvliegen voor een aantal weken rust in de augustusmaand. Op 25 augustus zien we vervolgens iedereen weer terug, wanneer de Grand Prix van Nederland in Zandvoort op het menu staat.

Artikel gaat verder onder video

Echter is dat dit seizoen niet de enige langere rustperiode die de kalender rijk is. Al na de derde race van het seizoen mogen de heren namelijk beginnen aan een - laten we het zo noemen - speciale lentestop. Na de Grand Prix van Australië op 2 april, hebben we namelijk tot en met het weekend van 28 april geen enkele race op het programma. Wellicht vreemd, want de kalender is dit jaar wel gewoon overvol met maar liefst 23 races op de rol. Hoe zit het dan precies dat we ineens in april in drie weekenden geen race hebben om naar uit te kijken?

Grand Prix van China

Dat heeft alles te maken met de Grand Prix van China die eigenlijk in het weekend van 14 tot en met 16 april op het programma zou staan. De kalender voor 2023 had namelijk in eerste instantie een recordaantal van 24 races op de rol staan voor komend seizoen toen deze gepresenteerd werd. Al snel bleek dat het nog niet zeker zou zijn of de koningsklasse volgend jaar eindelijk weer richting Shanghai kon voor de Grand Prix van China. In het land heersen er - in tegenstelling tot andere plekken op de wereld - nog altijd strenge coronamaatregelen die met enige regelmaat worden aangepast, waardoor het voor het rondreizende circus van de Formule 1 uiteindelijk geen goed plan leek om daar voor het eerst sinds 2019 weer terug te keren.

De laatste Grand Prix in China

Dat hele proces kende nogal wat voeten in de aarde. Meteen na het presenteren van de kalender voor 2023 ontstonden er de nodige vraagtekens over het evenement. Nadat de BBC in november al wist te melden dat de race in Shanghai naar alle waarschijnlijkheid niet door zou gaan, volgde twee weken later de definitieve melding vanuit de Formule 1. Ondanks voortdurende gesprekken tussen de Formule 1 en de promotor, kwam men niet tot een oplossing voor de aanhoudende [politieke] coronaproblematiek binnen het land en werd er besloten op zoek te gaan naar een vervanger voor de race.

Portugal of Turkije

De koningsklasse had immers aangekondigd om dit jaar een recordbrekend seizoen van 24 races te rijden, dus moest er een vervanger voor de Grand Prix van China gepresenteerd gaan worden. Men zat vanuit Liberty Media namelijk niet te wachten op een plotseling gat van vier weken tussen twee races in april. Verder kon er ook niet meer met andere races geschoven worden, waardoor de kalender zeer onlogisch begon te lijken. Enkele dagen na het nieuws rondom het wegvallen van de Chinese Grand Prix hoorden we Ni Amorim, de president van FPAK [de Portugese autosport- en kartingfederatie], zeggen dat zowel Portugal als Turkije met de Formule 1 in gesprek waren om het plekje op te vullen.

Istanbul Park in Turkije

Daarmee leek het slechts een kwestie van tijd tot we de vervelende gat op de kalender opgevuld zouden zien worden. De fans van de sport liepen al warm, want zowel Portimão als Istanbul Park zijn populaire circuits onder de Formule 1-liefhebbers en daarmee leek het wat dat betreft allemaal goed te komen rondom het lastige parket voor Liberty Media en de Formule 1. Het bleef een maand lang angstvallig stil rondom het raceweekend in april, totdat begin van dit jaar ineens het nieuws naar buiten kwam dat de Formule 1 en de Grand Prix van China weer in gesprek waren om de al definitief geannuleerde race in Shanghai tóch weer terug op de kalender te plaatsen. Dit had te maken met de versoepelde coronareglementen in het land.

China heeft grote vinger in de pap

Vanaf dat moment ging het echter bergafwaarts met de potentie voor het raceweekend van 14 tot en met 16 april, dat dus inmiddels veranderd is in een soort van 'spookweekend'. China wilde dus graag terugkeren op de kalender, maar de Formule 1 zat daar zelf niet op te wachten wegens alle coronaperikelen die volgens hen nog altijd in het land aanwezig waren. Omdat covid op het moment van beslissen nog altijd China in zijn greep had, bracht het alle veiligheidsprotocollen van de sport in gevaar. Dat terwijl het juist die veiligheidsprotocollen waren die ervoor gezorgd hebben dat de Formule 1 door de donkere coronaperiode gekomen is zonder al te veel kleerscheuren en juist in het geteisterde 2020 zelfs nog een wereldkampioenschap wist af te werken.

Portimao

Het bracht Liberty Media in een lastige spagaat. Het was duidelijk dat men wegens de omstandigheden niet in China wilde gaan racen. Achter de schermen zou er al een akkoord op tafel hebben gelegen om Portugal het vrije weekend op te laten vullen, maar daar zou men in China op hun beurt weer zeer ontevreden mee zijn geweest. De Chinezen brengen een hoop geld in het laatje bij de Formule 1 en dus was het eigenlijk ook geen gunstige optie om de Chinese promotor op de teentjes te trappen met het aanwijzen van de organisatie aan Portugal. Het bracht de Formule 1 uiteindelijk tot de conclusie dat de gulden middenweg de beste optie bleek en dus kwam op 17 januari het nieuws naar buiten dat er tijdens het spookweekend van 14 tot en met 16 april definitief geen race op het programma staat en de coureurs zich dus na Australië op mogen maken voor een bijzondere lentestop.