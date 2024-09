Ralf Schumacher is van mening dat het 'dreigement' van Max Verstappen om vroegtijdig te vertrekken uit de Formule 1 vanwege het incident met de FIA in Singapore serieus genomen moet worden, omdat de Nederlander nu al volledig onafhankelijk is voor de rest van zijn leven.

Max Verstappen kreeg tijdens het Formule 1-weekend in Singapore en taakstraf opgelegd, nadat hij op donderdag tijdens een persconferentie van de FIA het woord f*cked in de mond nam. Gezien het feit dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem enkele dagen voor het incident in de media liet weten dat hij het gevloek van coureurs over de boordradio terug wil dringen, lijkt het erop dat het motorsportorgaan een voorbeeld wil stellen door de drievoudig wereldkampioen nu hard aan te pakken.

Eensgezindheid over 'te zware' straf Verstappen

Dat lijkt echter averechts te hebben uitgepakt. Verstappen kon zich voorzichtig uitgedrukt totaal niet vinden in de straf die hem werd opgelegd, en daarin kreeg de Red Bull Racing-coureur bijval van vrijwel alles en iedereen. Het volledige rijdersveld wil met elkaar in gesprek om te bepalen wat een gepaste reactie richting de FIA is, terwijl allerlei kopstukken, experts en analisten de straf voor de Limburger te zwaar of zelfs complete onzin noemen.

Verstappen dreigt met pensioen

De frustraties liepen zelfs zo hoog op bij Verstappen dat hij erin de media op hintte net zo goed vroegtijdig te kunnen stoppen met de Formule 1, als dit soort "domme dingen" een steeds grotere rol gaan spelen. Volgens Ralf Schumacher moet dat dreigement niet zomaar als loos worden afgedaan: "Max is volledig onafhankelijk, hij heeft genoeg geld en hij heeft al vaker aangegeven dat hij niet voor eeuwig actief zal blijven in de Formule 1", klinkt het tegenover Sky Deutschland. "Ik zou het daarom niet volledig uit willen sluiten."

