Het team van Red Bull gaat door een zeer lastige fase heen en het begint - zo lijkt het - een steeds lastiger verhaal te worden voor de Oostenrijkse formatie. David Coulthard denkt dat het tijd is dat Max Verstappen zich flink zorgen moet gaan maken.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioen: het verschil bedraagt momenteel nog maar acht punten.

Zorgen voor Verstappen

Het zorgt natuurlijk voor groot ongenoegen bij kamp Verstappen. Daar maakt men zich zorgen met het oog op de toekomst en hoopt men gewoon simpelweg de beste auto tot de beschikking te hebben. Daar bovenop blijft de interesse van Mercedes op de achtergrond aanwezig. Coulthard begrijpt wel dat Verstappen zich drukt maakt om de toekomst en stelt dat dat niet meer dan terecht is: "Hij moet wel bezorgd zijn. Ik denk dat het hele team bezorgd is", zo stelt hij tegenover Channel 4. "Ze hebben niet weten te bouwen op de upgrades. McLaren heeft daar juist performance uit weten te vinden, maar zij zijn niet vooruit gegaan. Ze moeten performance uit de auto weten te ontgrendelen", stelt de oud-coureur.

Niet meer de maatstaf

Coulthard, zelf voormalig coureur voor Red Bull, heeft het idee dat het allemaal steeds lastiger wordt om aan te haken en de boel om te draaien: "Op dit moment zit hij op een verliesstreak en het wordt ontzettend lastig om dit om te draaien tenzij ze mets iets komen dat de performance van de auto ontzettend verbetert. Ze zijn zeker niet zo heet als dat ze waren. De rondetijden liegen niet, ze staan op achterstand. De upgrades hebben niet gewerkt en ze zijn niet meer de maatstaf wat betreft prestaties. Dat weten ze zelf ook wel, ze kunnen zich er niet voor verbergen."

