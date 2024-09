Het Formule 1-team van McLaren helpt Verstappen momenteel aan zijn vierde wereldkampioenschap. De renstal spreekt geen duidelijke voorkeur uit tussen Lando Norris en Oscar Piastri in de jacht op de Nederlander en zijn titel, en dat kan ze erg duur komen te staan.

Met twee auto's van McLaren op de eerste startrij bood de Grand Prix van Italië een uitgelezen mogelijkheid voor Lando Norris om een deel van de achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap weg te poetsen. Norris ving de race aan vanaf pole position, met Verstappen - in een Red Bull die dit keer écht voor geen meter ging - veel verder naar achteren op de zevende stek. De McLaren-coureur werd op de eerste startrij geflankeerd door teammaat Oscar Piastri, en nadat het duo zonder brokken de eerste chicane was doorgekomen, lag de weg open om een één-tweetje binnen te hengelen. Piastri had daarnaast ingezet kunnen worden om de Ferrari van Charles Leclerc op afstand te houden, zodat Norris in de openingsfase van de race een gat had kunnen trekken. Maar dat liep anders.

McLaren laat één-tweetje schieten

Norris remde in de eerste ronde enigszins vroeg voor bocht vier, en die kans liet Piastri niet onbenut. De Australiër zette een gewaagde inhaalactie buitenom in, waarbij de twee bijna contact maakten. Norris werd zichtbaar verrast en verloor niet alleen de leiding in de wedstrijd aan zijn teammaat, maar zag ook Leclerc langszij komen, waardoor hij terugzakte naar de derde plaats. Uiteindelijk zou Norris - die zelf ook geen foutloze race verreed - op die positie finishen. Piastri kwam als tweede over de streep. Leclerc won de thuisrace van Ferrari door een verrassende eenstop-strategie en een knap staaltje bandenmanagement. Verstappen moest tekenen voor de zesde plaats.

Onboard with the McLaren duo for THAT Lap 1 move 🔥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EZCjpxlWtB — Formula 1 (@F1) September 2, 2024

Norris loopt tien hele dure punten mis

Norris liep zodoende acht punten in op Verstappen, waar dat er achttien hadden kunnen zijn als hij de race had gewonnen. Met nog acht races te gaan en het feit dat de Red Bull op Monza voor geen meter ging, kan je vrij veilig uitspreken dat er nog een aantal Grands Prix aan zitten te komen, waar de Nederlander ook niet mee zal kunnen doen om de overwinning. Tegelijkertijd zijn er geen zeeën van tijd meer voor Norris om de nog altijd grote achterstand van inmiddels 62 punten weg te poetsen, en dat betekent dat ieder puntje van levensbelang is. Het is in dit kampioenschap gezien de grote voorsprong van Verstappen namelijk niet de vraag hoe goed McLaren is, maar hoe lang de crisis bij Red Bull duurt. Piastri staat nog altijd ruim honderd punten achter Verstappen, en dus is het des te onbegrijpelijker dat McLaren niet uitgesproken de voorkeur geeft aan de Brit in de jacht op het wereldkampioenschap. Dat gat moet immers zo snel mogelijk gedicht worden om een kans te maken.

Meedogenloosheid

De aanval van Piastri op Norris liet zien dat de Australiër maling heeft aan de titelkansen van zijn teamgenoot. En daar is absoluut niets op tegen. Piastri kan wiskundig gezien zelf nog wereldkampioen worden, dus waarom zou hij een ander helpen? Het is juist die meedogenloosheid die hem aan het kampioenschap heeft geholpen in andere klassen en ervoor heeft gezorgd dat hij in een race winnende auto is terechtgekomen. Oók is er wat voor te zeggen dat Norris het op eigen kracht zou moeten kunnen doen, en dat hij dit seizoen té weinig foutloze races rijdt, om aanspraak te maken op het wereldkampioenschap. Misschien mist hij zelfs wel wat van de meedogenloosheid die zijn teammaat wel heeft.

McLaren wil geen teamorders hanteren

Maar feit is dat er een kans ligt voor McLaren én Norris, die wellicht nooit meer voorkomt. De laatste rijderstitel voor Mclaren dateert uit 2008. De laatste keer dat zowel het rijders- als constructeurskampioenschap werd gewonnen, was in 1998. Letterlijk once in a lifetime dus. Door de vormcrisis bij Red Bull Racing - waarvan niemand weet hoe lang deze duurt - bestaat er een kans dat Norris in 2024 wereldkampioen wordt, iets wat zomaar eens nooit meer voor zou kunnen komen. Het is - met het oog op het kampioenschap - daarom onbegrijpelijk dat McLaren niet duidelijk de voorkeur geeft aan Norris ten opzichte van Piastri. Het is onbegrijpelijk dat er niet vóór de start van de race op Monza door teambaas Andrea Stella is gezegd dat Norris en Piastri er alles aan moeten doen om als eerste en tweede over de streep te komen, en het gevecht met elkaar niet aan mochten gaan. En het is zelfs onbegrijpelijk dat Norris en Piastri later in de race niet de order vanuit het team kregen om van positie te wisselen.

Teamorders zijn geen geliefd onderdeel van de Formule 1, maar als het wereldkampioenschap tot de mogelijkheden behoort, moet je simpelweg meedogenloos zijn. Stella is hierin te kort geschoten, al liet hij na afloop van de race voorzichtig doorschemeren dat het wellicht toch tijd wordt om de voorkeur aan Norris te gaan geven dit seizoen. Het siert hem dat hij geen eerste en tweede coureur aan wil wijzen. Dat hoef je aan het begin van het seizoen ook nog niet te doen. Maar met nog acht races te gaan en een onderling verschil van 44 punten, moet je de voorkeur geven aan de coureur met de betere papieren.

Frustraties bij Norris

Norris was ook zichtbaar gefrustreerd. Hij maakte domme foutjes, pushte te hard en reed een bord omver in de pitstraat. Norris voelde zich gepiepeld. En alhoewel hij na afloop uitsprak dat je als coureur nooit wil winnen door teamorders en dat hij zelf beter werk had moeten leveren, zag je aan alles dat hij zich genaaid voelde. En daar is wat voor te zeggen. In Hongarije moest Norris de leiding in de wedstrijd overdragen aan Piastri, "omdat hij hem later in het seizoen nodig zou hebben, als hij wereldkampioen wilde worden." In Monza had Norris hem nodig, maar Piastri zette in plaats daarvan de aanval in en ging langszij.

Besluiteloosheid van het team

En de fout ligt niet bij Piastri, maar bij de besluiteloosheid van het team. Norris liet op Italiaanse bodem tien punten liggen ten opzichte van Verstappen, waar hij er in Hongarije ook al zeven moest inleveren, toen hem werd gevraagd de overwinning af te staan. Zeventien punten in totaal, waarmee de achterstand op Verstappen nu 45 punten in plaats van 62 punten zou zijn geweest. Een aanzienlijk verschil. Hoe pijnlijk is het als Norris straks in Abu Dhabi een paar punten te kort komt, wetende dat er zeventien punten zijn blijven liggen.

Koren op de molen van Verstappen

Dit alles is koren op de molen van Verstappen. De Nederlander heeft nog altijd een voorsprong van 62 punten en alhoewel het constructeurskampioenschap van Red Bull (nog acht punten voor op McLaren) in rook lijkt op te gaan, is de Limburger zeker nog niet kansloos in de jacht op zijn vierde wereldtitel. Je kan je afvragen hoeveel waarde Verstappen achteraf zelf aan die vierde titel hecht als hij een draak van een tweede seizoenshelft heeft gereden, maar McLaren is in ieder geval niet te beroerd hem een handje te helpen.

